Le PSG met au repos Achraf Hakimi

Dans un communiqué, le PSG annonce qu'Achraf Hakimi ne sera pas dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Troyes. Le défenseur international marocain a droit à quelques jours de vacances.

Tout comme Ousmane Dembélé y avait eu droit, Luis Enrique a décidé d'accorder quelques jours de repos à Achraf Hakimi alors que la trêve internationale se profile. « En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale », annonce dans un court communiqué le Paris Saint-Germain. Il est vrai que le défenseur a déjà joué 14 matchs cette saison avec le PSG, et que les courtes vacances accordées après le Mondial paraissent déjà très loin. Le PSG composera donc sans lui pour le match contre Troyes, samedi soir au Parc des Princes.