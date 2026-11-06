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Le PSG met au repos Achraf Hakimi

Le PSG met au repos Achraf Hakimi

PSG
parJérôme Capton
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Dans un communiqué, le PSG annonce qu'Achraf Hakimi ne sera pas dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Troyes. Le défenseur international marocain a droit à quelques jours de vacances.
Tout comme Ousmane Dembélé y avait eu droit, Luis Enrique a décidé d'accorder quelques jours de repos à Achraf Hakimi alors que la trêve internationale se profile. « En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale », annonce dans un court communiqué le Paris Saint-Germain. Il est vrai que le défenseur a déjà joué 14 matchs cette saison avec le PSG, et que les courtes vacances accordées après le Mondial paraissent déjà très loin. Le PSG composera donc sans lui pour le match contre Troyes, samedi soir au Parc des Princes.
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Derniers commentaires

Le PSG met au repos Achraf Hakimi

A la place du PSG... je ne donnerai pas de vacances à Achraf Hakimi... car si ça se trouve, il obtiendra de grandes vacances données par la Justice. 😏

OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu

On connait tous le fantasme de Foot01 et de leurs amis. Mdr

OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.

OL : Aulas allume Michele Kang

Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.

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