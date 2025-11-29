ICONSPORT_278337_0107

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

OL29 nov. , 10:00
parCorentin Facy
2
Vainqueur du Maccabi Tel Aviv lors de la 5e journée d’Europa League jeudi soir (0-6), l’OL caracole en tête du classement. De quoi envisager un parcours brillant pour les joueurs de Paulo Fonseca.
En difficulté en Ligue 1 avec quatre matchs consécutifs sans victoire, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion d’enclencher une nouvelle dynamique positive à l’occasion de son déplacement en Serbie pour y affronter sur terrain neutre le Maccabi Tel Aviv en Europa League jeudi soir. Malgré un effectif toujours aussi impacté par les blessures (Mata, Fofana, Ghezzal, Kluivert, Mangala, Nuamah), l’équipe de Paulo Fonseca n’a fait qu’une bouchée de la formation israélienne en s’imposant largement 0-6.
Un succès qui permet aux Gones de prendre la première place du classement général en Europa League. Une domination sur le plan européen à laquelle l’OL pourrait prendre goût… au point de viser le sacre en C3 cette saison ? Il y a clairement la place de faire un énorme coup selon Thomas Bonnavent. Pour le journaliste du Winamax FC, qui s’est exprimé à ce sujet sur son compte X, Lyon n’a aucune raison de ne pas tenter sa chance à fond car l’opportunité de remporter une compétition telle que l’Europa League ne se présentera peut-être pas à plusieurs reprises.
« L'OL est donc leader de Ligue Europa après 5 journées. Il y a vraiment un truc à faire pour les Lyonnais si ça accroche les deux premières places dans une compétition très ouverte et un plateau relativement faible. Chapeau à l’OL » estime le journaliste du Winamax FC et de L’Equipe du Soir, intimement convaincu que les coéquipiers de Tyler Morton ont une vraie carte à jouer dans cette compétition cette saison.

Pour rappel, les deux premiers de la phase de ligue disposeront d’un avantage considérable pour la suite de la compétition avec un statut de tête de série et des matchs retours systématiquement à domicile. Suffisant pour viser la victoire finale, malgré les limites de l’effectif lyonnais ? Réponse dans les mois à venir mais pour Paulo Fonseca et ses joueurs, il y a clairement à l’esprit l’idée de marquer l’histoire avec l’OL tant un gros coup semble possible dans cette C3 plus accessible maintenant que les éliminés de la Ligue des Champions ne sont plus reversés.
Loading