Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

OL28 nov. , 12:40
parGuillaume Conte
L'OL n'a pas lâché le pied de l'accélérateur pendant 90 minutes ce jeudi soir contre Tel-Aviv. Les Israéliens avouent qu'ils auraient bien aimé voir Lyon se calmer en cours de rencontre.
Rarement l’Olympique Lyonnais aura fait un match aussi plein en Coupe d’Europe. Sur terrain neutre en Serbie, la formation de Paulo Fonseca a rapidement pris la mesure de son adversaire et n’a pas lâché l’étreinte une seule seconde. Cela s’est déjà vu cette saison, notamment face au Paris FC, mener de trois buts n’est pas forcément une garantie de victoire pour cet OL. Et si quelques relances mal assurées ont donné des petites occasions aux Israéliens, Lyon a continué de dérouler son football jusqu’au bout.

Tel-Aviv ne s'attendait pas à en prendre 6

Même si les nombreux changements ont cassé le rythme du match et ont fait stabiliser l’écart, l’OL a mis six buts et avait bien l’intention d’en mettre plus si les occasions se présentaient. De quoi littéralement dégoûter l’entraineur du Maccabi, qui comprend la logique lyonnaise, surtout que cela permet au club rhodanien de prendre la première place du classement à la différence de buts, mais il aurait bien aimé un peu de pitié.
« Je ne m’attendais pas à perdre 6-0… Bien sûr. Ils ont été meilleurs dans tous les segments du jeu. C’est une défaite dure, mais aussi une leçon et l’opportunité d’apprendre. Ils nous ont respectés, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à 3-0 », a reconnu Zarko Lazetic, qui évoluait à domicile pour ce match de Coupe d’Europe. Une compétition qui ne réussit pas au club israélien, quasiment dernier du classement s’il n’y avait pas Nice pour faire encore pire. 
En tout cas, l’OL a réalisé un match plein qui lui permet d’entrevoir la suite de la compétition avec optimisme, et aussi de prendre une bonne dose de confiance après un mois sans aucune victoire en novembre.
