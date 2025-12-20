OL : Szymanski à Lyon, une offre change tout

L'Olympique Lyonnais craque pour le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski. Le joueur de Fenerbahçe semble être un transfert abordable à court terme. Néanmoins, une menace sérieuse pour les Gones arrive dans le dossier.

Un bon début de saison en Ligue 1 et en Ligue Europa. Un avis favorable de la DNCG en décembre, laquelle supprime des restrictions sur les transferts. Le mois de janvier s'annonce prometteur pour l' Olympique Lyonnais . Avec moins de moyens, les Gones ont prouvé qu'ils pouvaient dénicher des pépites malgré tout. Ce fut notamment le cas en Europe de l'Est avec les Tchèques Pavel Sulc et Adam Karabec ainsi que le gardien slovaque Dominik Greif. Matthieu Louis-Jean s'intéresse désormais à la Pologne et son international Sebastian Szymanski.

Duel OL-PSV pour Szymanski

Le milieu offensif aux 50 sélections avec la Pologne évolue actuellement à Fenerbahçe. Il est dans le viseur des recruteurs lyonnais depuis plusieurs mois et le départ de José Mourinho. Chouchou du Special One la saison passée, il occupe le banc de touche depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Szymanski ne possède plus qu'un an et demi de contrat avec les Stambouliotes. De quoi offrir à l'OL le rêve d'un transfert pas cher, voire même d'un prêt cet hiver. Un plan parfait mis en danger par l'arrivée d'un concurrent dans ce dossier.