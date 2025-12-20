ICONSPORT_241925_0088
Szymanski - Pologne

OL : Szymanski à Lyon, une offre change tout

OL20 déc. , 8:00
L'Olympique Lyonnais craque pour le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski. Le joueur de Fenerbahçe semble être un transfert abordable à court terme. Néanmoins, une menace sérieuse pour les Gones arrive dans le dossier.
Un bon début de saison en Ligue 1 et en Ligue Europa. Un avis favorable de la DNCG en décembre, laquelle supprime des restrictions sur les transferts. Le mois de janvier s'annonce prometteur pour l'Olympique Lyonnais. Avec moins de moyens, les Gones ont prouvé qu'ils pouvaient dénicher des pépites malgré tout. Ce fut notamment le cas en Europe de l'Est avec les Tchèques Pavel Sulc et Adam Karabec ainsi que le gardien slovaque Dominik Greif. Matthieu Louis-Jean s'intéresse désormais à la Pologne et son international Sebastian Szymanski.

Duel OL-PSV pour Szymanski

Le milieu offensif aux 50 sélections avec la Pologne évolue actuellement à Fenerbahçe. Il est dans le viseur des recruteurs lyonnais depuis plusieurs mois et le départ de José Mourinho. Chouchou du Special One la saison passée, il occupe le banc de touche depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Szymanski ne possède plus qu'un an et demi de contrat avec les Stambouliotes. De quoi offrir à l'OL le rêve d'un transfert pas cher, voire même d'un prêt cet hiver. Un plan parfait mis en danger par l'arrivée d'un concurrent dans ce dossier.

Selon Transfermarkt, le rival de Lyon s'appelle PSV Eindhoven. Le leader du championnat néerlandais se positionne clairement pour recruter le Polonais. Une menace sérieuse pour un joueur évalué à 12 millions d'euros par le célèbre site de cotations footballistiques. En ce moment, le club néerlandais a plus de fonds que l'OL pour investir. Pour Transfermarkt, le PSV a déjà pris l'ascendant dans le dossier. Selon ses calculs, la formation d'Eindhoven a 60% de chance d'enrôler le joueur contre 57% pour les Gones.
