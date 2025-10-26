OL : Lyon dévoile le nouveau prix de Malick Fofana

Malgré un début de saison timide, Malick Fofana est de loin le joueur le plus bankable de l’OL. Un départ l’été prochain semble inévitable mais pour le club rhodanien, pas question de brader l’international belge.

L’été dernier, tous les joueurs à forte valeur marchande ont quitté l’Olympique Lyonnais. Tous… sauf un. Malick Fofana a refusé d’imiter Georges Mikautadze , Lucas Perri ou encore Rayan Cherki et Thiago Almada. Pas convaincu par les offres reçues et surtout persuadé qu’il devait faire encore une saison à Lyon pour ne pas brûler les étapes, l’ancien prodige de La Gantoise est resté dans la capitale des Gaules, où il endosse maintenant le rôle de leader offensif.

L'OL fixe le prix de Fofana à 55 millions d'euros

Après une saison aboutie en 2024-2025 (11 buts, 6 passes décisives), Malick Fofana est un peu plus en difficulté depuis le début de l’exercice 2025-2026 avec seulement 2 buts et 1 passe décisive. Cela étant, l’état-major de l’Olympique Lyonnais reste convaincu par son immense potentiel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les dirigeants rhodaniens ont revu le prix de Malick Fofana à la hausse, indique Le Progrès dans son édition du jour. « L'OL, qui espérait 40 millions d’euros pour un transfert cet été, en demanderait plus de 55 désormais » a notamment glissé notre confrère Jean-François Gomez dans les colonnes du quotidien rhonalpin.

Le message envoyé aux clubs intéressés est très clair : malgré une situation financière compliquée, l’OL n’a plus le couteau sous la gorge comme c’était le cas l’été dernier et a bien l’intention d’en profiter pour fixer ses conditions dans le dossier Malick Fofana. Liverpool et les autres cadors anglais qui surveillent avec attention le cas de l’ailier belge de 20 ans sont donc prévenus. Pour s’attacher les services de Malick Fofana l’été prochain, il va falloir faire sauter la banque. Surtout que cette fois, il y a peu de chances que les courtisans du Belge se heurtent au refus du joueur de quitter l’OL puisqu’il faudrait un vrai miracle et surtout un gros concours de circonstances pour que Fofana ne fasse pas ses valises en juin prochain.