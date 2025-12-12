ICONSPORT_268698_0251 (1)

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

OL12 déc. , 17:30
parCorentin Facy
2
L’Olympique Lyonnais peut souffler, la DNCG n’a pas pris de nouvelles mesures à son encontre jeudi. Le gendarme financier du football français a même levé l’encadrement des indemnités de mutations.
Six mois après le passage chaotique de John Textor devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais est sur de bien meilleurs rails. Le club rhodanien désormais dirigé par Michele Kang et Michael Gerlinger a passé sans encombre le passage devant le gendarme financier du football français ce jeudi. La DNCG a pris la décision de maintenir l’encadrement de la masse salariale jusqu’à la fin de la saison, mais l’instance a levé l’encadrement des indemnités de transfert.
Un premier signal fort qui montre que les finances vont bien mieux à Lyon depuis le départ de John Textor. Les Gones restent toutefois sous surveillance… et pas uniquement sur le territoire français. En effet, RTL rappelle qu’une autre menace plane pour Lyon, à savoir l’UEFA. « Lyon va pouvoir recruter avec les mains bien plus libres cet hiver, alors que l'effectif semble un peu court : dans l'idéal, Paulo Fonseca aurait besoin d'un avant-centre, d'un ailier et d'un défenseur » écrit d’abord la radio avant d’évoquer le cas de l’UEFA.
« Si les affaires vont mieux entre Rhône et Saône, les conséquences de l'ère John Textor, le propriétaire américain du club qui a quitté sa présidence en juin, ne sont pas pour autant tout à fait réglées. Malgré une grosse diminution ces derniers mois, la masse salariale de Lyon reste encadrée. Le club est également scruté par l'UEFA, avec qui elle a passé un accord l'été dernier pour ne pas cumuler un déficit supérieur à 60 millions d’euros » tient à rappeler RTL. Autrement dit, l’Olympique Lyonnais reste sous haute surveillance et ne pourra pas faire n’importe quoi lors des prochaines périodes de mercato.

Lire aussi

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !
Respecter l’accord avec l’UEFA est vital pour l’OL afin de ne pas se voir priver de compétition européenne ou encore pour éviter de grosses amendes. Michele Kang et Michael Gerlinger devront donc rester vigilants dans les mois à venir, ce qui n’empêchera pas Lyon de faire venir un ou deux renforts au mois de janvier. Les supporters espèrent que l’un d’entre eux sera Endrick, l’attaquant brésilien qui pourrait être prêté par le Real Madrid d’ici quelques jours.
2
Articles Recommandés
l om craque pour el khannouss mccourt ne va pas aimer iconsport 258596 0148 392335
OM

« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM

ICONSPORT_238055_0010 (2)
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

ICONSPORT_191175_0033 (1)
FC Nantes

Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé

Fil Info

12 déc. , 18:00
« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM
12 déc. , 17:00
EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema
12 déc. , 16:30
Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé
12 déc. , 16:00
Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter
12 déc. , 15:30
PSG : Test raté, Kvaratskhelia n’a pas les épaules
12 déc. , 15:00
Sacha Boey à l’OM, le Bayern fait un geste
12 déc. , 14:30
L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère
12 déc. , 14:00
Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien

Derniers commentaires

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading