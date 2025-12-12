OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

L’Olympique Lyonnais peut souffler, la DNCG n’a pas pris de nouvelles mesures à son encontre jeudi. Le gendarme financier du football français a même levé l’encadrement des indemnités de mutations.

Six mois après le passage chaotique de John Textor devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais est sur de bien meilleurs rails . Le club rhodanien désormais dirigé par Michele Kang et Michael Gerlinger a passé sans encombre le passage devant le gendarme financier du football français ce jeudi. La DNCG a pris la décision de maintenir l’encadrement de la masse salariale jusqu’à la fin de la saison, mais l’instance a levé l’encadrement des indemnités de transfert.

Un premier signal fort qui montre que les finances vont bien mieux à Lyon depuis le départ de John Textor. Les Gones restent toutefois sous surveillance… et pas uniquement sur le territoire français. En effet, RTL rappelle qu’une autre menace plane pour Lyon, à savoir l’UEFA. « Lyon va pouvoir recruter avec les mains bien plus libres cet hiver, alors que l'effectif semble un peu court : dans l'idéal, Paulo Fonseca aurait besoin d'un avant-centre, d'un ailier et d'un défenseur » écrit d’abord la radio avant d’évoquer le cas de l’UEFA.

« Si les affaires vont mieux entre Rhône et Saône, les conséquences de l'ère John Textor, le propriétaire américain du club qui a quitté sa présidence en juin, ne sont pas pour autant tout à fait réglées. Malgré une grosse diminution ces derniers mois, la masse salariale de Lyon reste encadrée. Le club est également scruté par l'UEFA, avec qui elle a passé un accord l'été dernier pour ne pas cumuler un déficit supérieur à 60 millions d'euros » tient à rappeler RTL. Autrement dit, l'Olympique Lyonnais reste sous haute surveillance et ne pourra pas faire n'importe quoi lors des prochaines périodes de mercato

Respecter l’accord avec l’UEFA est vital pour l’OL afin de ne pas se voir priver de compétition européenne ou encore pour éviter de grosses amendes. Michele Kang et Michael Gerlinger devront donc rester vigilants dans les mois à venir, ce qui n’empêchera pas Lyon de faire venir un ou deux renforts au mois de janvier. Les supporters espèrent que l’un d’entre eux sera Endrick, l’attaquant brésilien qui pourrait être prêté par le Real Madrid d’ici quelques jours.