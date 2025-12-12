« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM

Longtemps convoité par l’Olympique de Marseille cet été, Bilal El Khannouss a fini par rejoindre Stuttgart en prêt. Ce n’était pas la priorité du milieu offensif qui ne comprend pas pourquoi ses autres courtisans ont finalement reculé.

Il faut croire que Bilal El Khannouss n’est pas totalement épanoui du côté de Stuttgart. Prêté par Leicester City en toute fin de mercato estival, le milieu offensif de 21 ans se voyait rejoindre une équipe plus ambitieuse. L’ancien joueur de Genk a notamment été annoncé proche de Crystal Palace, tandis que l’Olympique de Marseille a longtemps envisagé son arrivée ces derniers mois.

Finalement, aucun d’entre eux n’a conclu cette opération et l’international marocain a bien du mal à comprendre leurs réticences. « Honnêtement, je n'ai pas trop compris comment le mercato s'est passé, a admis Bilal El Khannouss dans un entretien accordé à Foot Mercato. Mais après c'est le football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. » Selon lui, sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations y est pour quelque chose. « Je suis Marocain, je suis Africain, ça joue aussi une grosse part, avec la CAN, a rappelé le Lion de l'Atlas. Il y a aussi… Voilà. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait travailler deux fois plus. »

« J'ai eu pas mal d'intérêts de clubs, mais que du concret de certains clubs qui au final ont pris la décision de ne pas mettre une certaine somme sur moi, ou quelque chose comme ça, a-t-il regretté. Après, je suis aussi un gars qui se remet en question. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé quel était le souci. Le souci, je pense que c'était aussi au niveau des statistiques. Je n'ai pas fait une mauvaise saison, j'ai fait une bonne saison dans une équipe qui tournait vraiment très difficilement. » Au-delà de la relégation de Leicester, les 26 millions d’euros initialement réclamés pour son transfert ont pu refroidir.