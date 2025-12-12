l om craque pour el khannouss mccourt ne va pas aimer iconsport 258596 0148 392335

« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM

OM12 déc. , 18:00
parEric Bethsy
0
Longtemps convoité par l’Olympique de Marseille cet été, Bilal El Khannouss a fini par rejoindre Stuttgart en prêt. Ce n’était pas la priorité du milieu offensif qui ne comprend pas pourquoi ses autres courtisans ont finalement reculé.
Il faut croire que Bilal El Khannouss n’est pas totalement épanoui du côté de Stuttgart. Prêté par Leicester City en toute fin de mercato estival, le milieu offensif de 21 ans se voyait rejoindre une équipe plus ambitieuse. L’ancien joueur de Genk a notamment été annoncé proche de Crystal Palace, tandis que l’Olympique de Marseille a longtemps envisagé son arrivée ces derniers mois.

Lire aussi

L’OM craque pour El Khannouss, McCourt ne va pas aimerL’OM craque pour El Khannouss, McCourt ne va pas aimer
Finalement, aucun d’entre eux n’a conclu cette opération et l’international marocain a bien du mal à comprendre leurs réticences. « Honnêtement, je n'ai pas trop compris comment le mercato s'est passé, a admis Bilal El Khannouss dans un entretien accordé à Foot Mercato. Mais après c'est le football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. » Selon lui, sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations y est pour quelque chose. « Je suis Marocain, je suis Africain, ça joue aussi une grosse part, avec la CAN, a rappelé le Lion de l'Atlas. Il y a aussi… Voilà. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait travailler deux fois plus. »
« J'ai eu pas mal d'intérêts de clubs, mais que du concret de certains clubs qui au final ont pris la décision de ne pas mettre une certaine somme sur moi, ou quelque chose comme ça, a-t-il regretté. Après, je suis aussi un gars qui se remet en question. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé quel était le souci. Le souci, je pense que c'était aussi au niveau des statistiques. Je n'ai pas fait une mauvaise saison, j'ai fait une bonne saison dans une équipe qui tournait vraiment très difficilement. » Au-delà de la relégation de Leicester, les 26 millions d’euros initialement réclamés pour son transfert ont pu refroidir.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0251 (1)
OL

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

ICONSPORT_238055_0010 (2)
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

ICONSPORT_191175_0033 (1)
FC Nantes

Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé

Fil Info

12 déc. , 17:30
OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato
12 déc. , 17:00
EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema
12 déc. , 16:30
Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé
12 déc. , 16:00
Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter
12 déc. , 15:30
PSG : Test raté, Kvaratskhelia n’a pas les épaules
12 déc. , 15:00
Sacha Boey à l’OM, le Bayern fait un geste
12 déc. , 14:30
L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère
12 déc. , 14:00
Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien

Derniers commentaires

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading