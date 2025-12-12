ICONSPORT_238055_0010 (2)

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Equipe de France12 déc. , 17:00
parCorentin Facy
Dans une interview accordée à L’Equipe, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Un témoignage qui est arrivé aux oreilles de Didier Deschamps.
Auteur d’un bon début de saison avec 11 buts en 12 matchs sous les couleurs d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema pense toujours à l’équipe de France. Son nom n’avait encore jamais été évoqué pour la Coupe du monde 2026, mais l’ancien attaquant du Real Madrid a fait savoir dans les colonnes de L’Equipe qu’il se tenait prêt à défendre les couleurs tricolores si Didier Deschamps faisait appel à lui. « Mais qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur » a lancé Karim Benzema.
Des propos qui sont arrivés aux oreilles de Didier Deschamps comme nous l’apprend RMC. La radio affirme que la tendance n’est évidemment pas à une sélection du Ballon d’Or 2022 pour la Coupe du monde alors que le sélectionneur des Bleus dispose de beaucoup de solutions en attaque abec Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, Cherki ou encore Ekitike voire Mateta. En revanche, la radio précise et c’est intéressant de le savoir que « comme à son habitude, le sélectionneur ne veut pas insulter l’avenir ».

Deschamps n'a pas fait une croix sur Benzema

Et pour cause, en 14 ans à la tête de l’équipe de France, il est de nombreuses fois arrivé à Didier Deschamps d’appeler des joueurs que l’on ne pensait jamais revoir : André-Pierre Gignac, Florian Thauvin, Adrien Rabiot et plus récemment Ngolo Kanté en sont les meilleurs exemples. « S’il devait faire une liste aujourd’hui, l’attaquant du club saoudien d’Al-Ittihad n’en ferait sans doute pas partie. Mais s’il y a beaucoup d’absent dans quelques mois, la porte n’est pas fermée pour le Ballon d’or 2022 » précise la radio.
Si la tendance du mois de décembre n’est donc pas à une présence de Karim Benzema pour la liste de la Coupe du monde 2026, rien n’est fermé et l’avant-centre d’Al-Ittihad a encore ses chances. Didier Deschamps n’a en tout cas pas fait une croix définitive sur lui, une information à part entière au vu de leurs rapports après le départ sur blessure de l’ancien Lyonnais à la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Derniers commentaires

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

