EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Dans une interview accordée à L’Equipe, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Un témoignage qui est arrivé aux oreilles de Didier Deschamps.

« Mais qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur » a lancé Karim Benzema. Auteur d’un bon début de saison avec 11 buts en 12 matchs sous les couleurs d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite , Karim Benzema pense toujours à l’équipe de France. Son nom n’avait encore jamais été évoqué pour la Coupe du monde 2026, mais l’ancien attaquant du Real Madrid a fait savoir dans les colonnes de L’Equipe qu’il se tenait prêt à défendre les couleurs tricolores si Didier Deschamps faisait appel à lui.a lancé Karim Benzema.

Des propos qui sont arrivés aux oreilles de Didier Deschamps comme nous l’apprend RMC. La radio affirme que la tendance n’est évidemment pas à une sélection du Ballon d’Or 2022 pour la Coupe du monde alors que le sélectionneur des Bleus dispose de beaucoup de solutions en attaque abec Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, Cherki ou encore Ekitike voire Mateta. En revanche, la radio précise et c’est intéressant de le savoir que « comme à son habitude, le sélectionneur ne veut pas insulter l’avenir ».

Deschamps n'a pas fait une croix sur Benzema

Et pour cause, en 14 ans à la tête de l’équipe de France, il est de nombreuses fois arrivé à Didier Deschamps d’appeler des joueurs que l’on ne pensait jamais revoir : André-Pierre Gignac, Florian Thauvin, Adrien Rabiot et plus récemment Ngolo Kanté en sont les meilleurs exemples. « S’il devait faire une liste aujourd’hui, l’attaquant du club saoudien d’Al-Ittihad n’en ferait sans doute pas partie. Mais s’il y a beaucoup d’absent dans quelques mois, la porte n’est pas fermée pour le Ballon d’or 2022 » précise la radio.

Si la tendance du mois de décembre n’est donc pas à une présence de Karim Benzema pour la liste de la Coupe du monde 2026, rien n’est fermé et l’avant-centre d’Al-Ittihad a encore ses chances. Didier Deschamps n’a en tout cas pas fait une croix définitive sur lui, une information à part entière au vu de leurs rapports après le départ sur blessure de l’ancien Lyonnais à la Coupe du monde 2022 au Qatar.