Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé

FC Nantes12 déc. , 16:30
parCorentin Facy
Le FC Nantes traverse une énorme crise et la direction incarnée par Waldemar Kita en prend pour son grade. Les supporters du club ainsi que les observateurs des Canaris sont en colère.
L’heure est grave au FC Nantes, 16e de Ligue 1 et qui vient de limoger son entraîneur Luis Castro en raison des mauvais résultats obtenus depuis le début de la saison. Le technicien portugais de 45 ans était sur un fil depuis plusieurs semaines, mais la défaite contre Lens le week-end dernier était celle de trop pour Waldemar Kita. Le propriétaire du FC Nantes souhaite amorcer un changement depuis plusieurs semaines, mais son fils Franck était lui dans l’optique de laisser du temps à Luis Castro.
L’ancien de Dunkerque a finalement fait ses valises et c’est Ahmed Kantari qui a été nommé pour lui succéder. Un entraîneur qui devra faire des miracles avec un effectif limité construit par la direction nantaise lors du précédent mercato. C’est d’ailleurs principalement sur Waldemar Kita que Bruno Geoffroy, rédacteur en chef de Presse Océan et très remonté par la situation des Canaris, a voulu taper.
« Nantes fait partie de ces villes de foot. Pour les Français, sa couleur est le jaune et longtemps, la ville tout entière a profité des résultats des Canaris et de leur prestige. Grâce à eux, elle brillait. À travers eux, elle existait partout dans l’Hexagone et au-delà. Aujourd’hui, tout ceci n’est plus qu’un tas de souvenirs laissés à l’abandon par une direction incompétente. Le FC Nantes ne représente plus un atout pour Nantes. Le FC Nantes fait honte à Nantes. Le rouge qui monte au front des Nantais lorsqu’il s’agit de leur club de foot n’est pas tant suscité par ses résultats médiocres. Il est dû à un état de crise permanent où le pire paraît toujours certain » se désole le journaliste spécialiste du FC Nantes, avant de poursuivre.
« Faut-il en pleurer de rage ? Faut-il en rire pour ne pas en pleurer ? Faut-il espérer que le FC Nantes descende en Ligue 2 ? Si la honte devait ne pas disparaître dans l’anonymat de la deuxième division, au moins pourrait-on espérer qu’elle soit plus discrète que sous les feux des projecteurs de la Ligue 1 » écrit avec ironie notre confrère, qui en vient à se demander s’il ne faudrait pas voir le club nantais descendre en Ligue 2 pour que les choses bougent et s’améliorent. En tout cas, le départ de Waldemar Kita et de l’ensemble de la direction actuelle est vivement souhaitée. Reste que pour l’heure, l’homme d’affaires franco-polonais est en place et c’est avec lui que Nantes tentera de sauver sa peau dans l’élite.

