Ouédraogo

OL : Bluffante, une recrue pousse un cadre dehors

OL17 juil. , 18:00
parEric Bethsy
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Durant les entraînements et les premiers matchs de préparation, Mohamed Ouédraogo s’est distingué avec l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche arrivé cet été montre qu’il aura son mot à dire et que l’Argentin Nicolas Tagliafico n’est plus indispensable.
Très inspirée l’été dernier, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a peut-être encore frappé. Il est évidemment trop tôt pour s’enflammer. Mais deux semaines après sa signature, Mohamed Ouédraogo fait forte impression. Le latéral gauche de 23 ans se distingue à l’entraînement et lors des premiers matchs amicaux. Pour nos confrères du Progrès, l’international burkinabé « est l’une des vraies satisfactions de ce début de préparation ». Et le quotidien régional n’est pas le seul agréablement surpris.
Les performances de Mohamed Ouédraogo ne laissent pas non plus son capitaine Corentin Tolisso insensible. « C’est un arrière gauche box-to-box, très costaud et qui ne se limite pas dans les efforts, a constaté le milieu des Gones. Il comprend de mieux en mieux ce que veut le coach et a une très bonne mentalité. » Ses débuts à l’Olympique Lyonnais ont sûrement plu à Paulo Fonseca. S’il poursuit sur sa lancée, le renfort à 2,2 millions d’euros (hors bonus) se fera une place parmi les deux latéraux privilégiés par l’entraîneur.

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Le Progrès le voit d’ailleurs comme « un sacré client » pour Nicolas Tagliafico (33 ans) et Abner Vinicius (26 ans). Il ne serait pas étonnant que son arrivée provoque le départ d’un de ses concurrents. Bien qu’annoncé à Flamengo, le Brésilien a récemment certifié qu’il n’avait pas la tête ailleurs. Il faudra plutôt suivre la situation de l’international argentin, très en vue pendant le Mondial 2026, et dont le contrat expire l’année prochaine. Le finaliste de la Coupe du monde, convoité par le Deportivo La Corogne, ne devrait pas manquer d’offres cet été.
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Derniers commentaires

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Dijaya le mec qui se fait des ennemis meme chez les vrais supporters marseillais !! Une star le guignol !!!😁😄😄😄

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Tiens revoilà le plus gros frustré du site ...bon soir a toi mon frustré....tkt tu devance largement Sergio !! Bravo

OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

c est fort probable ! ils sont couverts de toute façon.

OL : Bluffante, une recrue pousse un cadre dehors

Je note

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

ahhhhhh enfin tu trouves un pauvre pote ! c est deja ça. c et le fond de tiroir, mais merites tu mieux?.......

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