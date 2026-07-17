OL : Bluffante, une recrue pousse un cadre dehors

Durant les entraînements et les premiers matchs de préparation, Mohamed Ouédraogo s’est distingué avec l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche arrivé cet été montre qu’il aura son mot à dire et que l’Argentin Nicolas Tagliafico n’est plus indispensable.

est l’une des vraies satisfactions de ce début de préparation ». Et le quotidien régional n’est pas le seul agréablement surpris. Très inspirée l’été dernier, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a peut-être encore frappé. Il est évidemment trop tôt pour s’enflammer. Mais deux semaines après sa signature, Mohamed Ouédraogo fait forte impression. Le latéral gauche de 23 ans se distingue à l’entraînement et lors des premiers matchs amicaux. Pour nos confrères du Progrès, l’international burkinabé «». Et le quotidien régional n’est pas le seul agréablement surpris.

Les performances de Mohamed Ouédraogo ne laissent pas non plus son capitaine Corentin Tolisso insensible. « C’est un arrière gauche box-to-box, très costaud et qui ne se limite pas dans les efforts, a constaté le milieu des Gones. Il comprend de mieux en mieux ce que veut le coach et a une très bonne mentalité. » Ses débuts à l’Olympique Lyonnais ont sûrement plu à Paulo Fonseca. S’il poursuit sur sa lancée, le renfort à 2,2 millions d’euros (hors bonus) se fera une place parmi les deux latéraux privilégiés par l’entraîneur.

Le Progrès le voit d’ailleurs comme « un sacré client » pour Nicolas Tagliafico (33 ans) et Abner Vinicius (26 ans). Il ne serait pas étonnant que son arrivée provoque le départ d’un de ses concurrents. Bien qu’annoncé à Flamengo, le Brésilien a récemment certifié qu’il n’avait pas la tête ailleurs. Il faudra plutôt suivre la situation de l’international argentin, très en vue pendant le Mondial 2026, et dont le contrat expire l’année prochaine. Le finaliste de la Coupe du monde, convoité par le Deportivo La Corogne, ne devrait pas manquer d’offres cet été.