Lille offre une promo alléchante sur le prix de Bouaddi
Ayyoub Bouaddi

Lille offre une promo alléchante sur le prix de Bouaddi

LOSC17 juil. , 18:30
parEric Bethsy
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Conscient de la cote et du potentiel d’Ayyoub Bouaddi, le LOSC réclame une fortune pour la vente de son milieu de terrain. Les courtisans de l’international marocain pourront néanmoins obtenir un prix avantageux s’ils répondent à la demande du président Olivier Létang.
Contrairement à d’autres pensionnaires de Ligue 1, Lille n’a pas à s’inquiéter pour ses finances. Le club nordiste va disputer la lucrative Ligue des Champions la saison prochaine. Et en attendant les recettes en provenance de l’UEFA, le LOSC peut envisager un sacré pactole pour Ayyoub Bouaddi. Le milieu de 18 ans fait partie des jeunes talents les plus convoités sur le marché des transferts.

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Depuis sa démonstration contre le Brésil en Coupe du monde, l’international marocain a encore pris une nouvelle dimension. A tel point que Lille s’imagine conclure la plus grosse vente de son histoire. Dans l’esprit d’Olivier Létang, Ayyoub Bouaddi ne partira pas pour moins de 100 millions d’euros. Le président du LOSC propose tout de même un geste aux admirateurs de son prodige. Selon le journaliste Ben Jacobs, Lille accepte de baisser le prix si le club acheteur laisse le Franco-Marocain en prêt chez les Dogues la saison prochaine.
Le deal vaut également si le courtisan acte un pré-accord cet été pour un transfert l’année suivante, une formule qui permettrait aussi au LOSC de garder son joueur pendant l’exercice à venir. Ce paramètre tient une place importante dans les discussions. En conférence de presse ce jeudi, Olivier Létang l’a d’ailleurs évoqué. « On s’est vus avec Ayyoub après la Coupe du monde quand il est rentré, tout reste possible, mais mon avis c’est qu’il devrait rester une saison de plus avec nous », a glissé le président lillois dont le message s’adresse surtout à Manchester City, le club le plus intéressé par Ayyoub Bouaddi à l’heure actuelle.
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Derniers commentaires

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Dijaya le mec qui se fait des ennemis meme chez les vrais supporters marseillais !! Une star le guignol !!!😁😄😄😄

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Tiens revoilà le plus gros frustré du site ...bon soir a toi mon frustré....tkt tu devance largement Sergio !! Bravo

OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

c est fort probable ! ils sont couverts de toute façon.

OL : Bluffante, une recrue pousse un cadre dehors

Je note

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

ahhhhhh enfin tu trouves un pauvre pote ! c est deja ça. c et le fond de tiroir, mais merites tu mieux?.......

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