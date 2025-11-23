ICONSPORT_268698_0251

OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon

23 nov.
Corentin Facy
Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’été agité vécu par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour le quotidien national de confirmer que le club rhodanien a frôlé le drame.
Septième de Ligue 1 avant son déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a réalisé un excellent début de saison avant de marquer un peu plus le pas depuis quelques semaines. Paulo Fonseca est confronté aux limites de son effectif et ne peut pas faire de miracle alors que la masse salariale de son équipe a été réduite de plus de 50% lors du précédent mercato. De nombreux cadres ont été vendus après la prise de fonctions de Michele Kang en lieu et place de John Textor.

Mais ce dégraissage XXL était plus que nécessaire, comme le rappelle L’Equipe dans son édition du jour. Notre confrère Joël Domenighetti remet une couche sur le fait que l’OL a frôlé de peu la catastrophe, car une relégation en Ligue 2 aurait été synonyme de dépôt de bilan pour les Gones. « Faut-il rappeler que les pertes de l’OL dépassaient 100ME la saison passée ? Que le club, qui vise un redressement total pour 2028-2029, aurait déposé son bilan en cas de rétrogradation en Ligue 2 ? » rappelle d’abord le quotidien national avant de poursuivre.

L'OL est passé à un poil de la catastrophe

« Le nouvel état-major lyonnais dit désormais s’appuyer sur la dynamique sportive et l’état d’esprit général d’une entreprise référencée à la bourse mais passée au bord de l’implosion pour recruter. Côté économique, le train de vie a été diminué de plus de 50% quand d’autres ressources (billetterie, sponsors maillot ont été solidifiées » écrit ensuite L'Equipe. Autrement dit, Michele Kang a remis de l’ordre dans la maison lyonnaise après les folies de John Textor, évincé après le premier passage devant la DNCG l’été dernier.
Les supporters de l’OL peuvent remercier chaque jour la femme d’affaires américaine, laquelle a sans doute sauvé le club rhodanien d’un destin digne de celui des Girondins de Bordeaux. De quoi faire relativiser (un peu) la perte de vitesse des Gones en Ligue 1 sur les dernières semaines, avec une lente chute au classement puisque l’équipe de Paulo Fonseca n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs en Ligue 1.
