Le Real Madrid choisit l’OL, ce n’est pas un hasard

Tout est bouclé entre l’OL et le Real Madrid pour le prêt d’Endrick lors du mois de janvier. Un deal qui fait le bonheur de toutes les parties, y compris du club espagnol, ravi de voir son Brésilien signer à Lyon.

Orphelin de Georges Mikautadze, l’Olympique Lyonnais éprouve toutes les peines du monde à compenser le départ de l’international géorgien, vendu à Villarreal pour 30 millions d’euros lors des ultimes heures du mercato estival. Martin Satriano a été recruté, mais le buteur uruguayen ne tient pas vraiment la comparaison avec Mikautadze. C’est la raison pour laquelle l’OL s’est mis en quête d’un avant-centre pour le mercato de janvier. Sauf gros revirement de situation, Endrick va débarquer dans la capitale des Gaules en prêt en provenance du Real Madrid.

Un gros coup pour l’OL, qui récupère un grand talent offensif de seulement 19 ans pour les six mois à venir. Le site Real Madrid Exclusivio revient sur les négociations très avancées entre toutes les parties et confirme que tout est bouclé pour la venue de l’ancienne pépite de Palmeiras à Lyon. Le média spécialisé affirme aussi que le Real Madrid a très vite priorisé la piste menant à l’OL dans les négociations alors que d’autres clubs comme Chelsea ou la Real Sociedad par exemple étaient intéressés pour faire venir Endrick. Selon le site pro-Madrid, l’expérience Mariano Diaz, prêté à l’OL lors de la saison 2017-2018, a compté dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid.

Endrick dans les traces de Mariano Diaz

Pour rappel, l’international dominicain avait brillé en inscrivant 21 buts et en délivrant 6 passes décisives sous le maillot de l’Olympique Lyonnais avant de revenir au Real avec un nouveau statut et un vrai rôle de doublure pour Karim Benzema. La situation du club de Michele Kang, avec une pénurie totale en attaque, a aussi compté pour les dirigeants de la Casa Blanca, qui savent qu’Endrick aura un temps de jeu conséquent à Lyon.

Tout cela a motivé le Real à faire d’un prêt à l’OL une priorité pour Endrick, raison pour laquelle les négociations ont vite abouti à un accord total. D’autant que le joueur, qui s’est entretenu avec Paulo Fonseca, s’est lui aussi montré très intéressé par la perspective de jouer au Groupama Stadium. Tous les feux sont donc au vert et les supporters lyonnais ont maintenant hâte d’être en janvier pour voir la pépite brésilienne à l’oeuvre en Ligue 1.