ICONSPORT_275056_0038 (1)

Le Real Madrid choisit l’OL, ce n’est pas un hasard

OL22 nov. , 22:00
parCorentin Facy
0
Tout est bouclé entre l’OL et le Real Madrid pour le prêt d’Endrick lors du mois de janvier. Un deal qui fait le bonheur de toutes les parties, y compris du club espagnol, ravi de voir son Brésilien signer à Lyon.
Orphelin de Georges Mikautadze, l’Olympique Lyonnais éprouve toutes les peines du monde à compenser le départ de l’international géorgien, vendu à Villarreal pour 30 millions d’euros lors des ultimes heures du mercato estival. Martin Satriano a été recruté, mais le buteur uruguayen ne tient pas vraiment la comparaison avec Mikautadze. C’est la raison pour laquelle l’OL s’est mis en quête d’un avant-centre pour le mercato de janvier. Sauf gros revirement de situation, Endrick va débarquer dans la capitale des Gaules en prêt en provenance du Real Madrid.
Un gros coup pour l’OL, qui récupère un grand talent offensif de seulement 19 ans pour les six mois à venir. Le site Real Madrid Exclusivio revient sur les négociations très avancées entre toutes les parties et confirme que tout est bouclé pour la venue de l’ancienne pépite de Palmeiras à Lyon. Le média spécialisé affirme aussi que le Real Madrid a très vite priorisé la piste menant à l’OL dans les négociations alors que d’autres clubs comme Chelsea ou la Real Sociedad par exemple étaient intéressés pour faire venir Endrick. Selon le site pro-Madrid, l’expérience Mariano Diaz, prêté à l’OL lors de la saison 2017-2018, a compté dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid.

Endrick dans les traces de Mariano Diaz 

Pour rappel, l’international dominicain avait brillé en inscrivant 21 buts et en délivrant 6 passes décisives sous le maillot de l’Olympique Lyonnais avant de revenir au Real avec un nouveau statut et un vrai rôle de doublure pour Karim Benzema. La situation du club de Michele Kang, avec une pénurie totale en attaque, a aussi compté pour les dirigeants de la Casa Blanca, qui savent qu’Endrick aura un temps de jeu conséquent à Lyon.
Tout cela a motivé le Real à faire d’un prêt à l’OL une priorité pour Endrick, raison pour laquelle les négociations ont vite abouti à un accord total. D’autant que le joueur, qui s’est entretenu avec Paulo Fonseca, s’est lui aussi montré très intéressé par la perspective de jouer au Groupama Stadium. Tous les feux sont donc au vert et les supporters lyonnais ont maintenant hâte d’être en janvier pour voir la pépite brésilienne à l’oeuvre en Ligue 1.
0
Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

