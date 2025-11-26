des supporters lyonnais et grenoblois se sont affrontes a saint priest iconsport pt 180911 101 10834032
Supporters Olympique Lyonnais

OL : Les supporters sont fous et le prouvent

OL26 nov. , 10:00
parClaude Dautel
0
Ce jeudi, l'OL affrontera le Maccabi Tel Aviv dans un match qui se jouera dans le petit stade de Backa Topola en Serbie. Pas de quoi faire peur aux supporters lyonnais.
Pour les raisons que l'on sait, le club israélien ne joue aucun de ses matchs d'Europa League dans son pays. Et c'est donc en Serbie que le club de Tel Aviv a posé ses bagages pour jouer cette saison. L'Olympique Lyonnais, adversaire du Maccabi durant cette première phase, va donc faire le déplacement jusqu'au fin fond de la Serbie pour disputer sa rencontre de jeudi soir. Car c'est à Backa Topola, plus proche de la Hongrie que de Belgrade qu'aura lieu ce choc où....500 supporters des deux clubs sont attendus. Et l'OL sera bien représenté, puisque Le Progrès annonce qu'une centaine de fans lyonnais réussiront l'exploit d'être présents pour ce match dans le stade de 4.500 places. Un vrai coup de folie pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, alors que le match a lieu un jeudi soir à 21 heures.

L'OL aura 100 supporters en Serbie

Même pour le déplacement officiel de l'Olympique Lyonnais ce n'est pas simple, alors on imagine bien l'organisation qu'ont mise en place ces 100 supporters pour se rendre en Serbie. Du côté de la délégation de l'OL, on admet que ce voyage pour y défier le Maccabi Tel Aviv n'est pas le plus facile de la longue histoire de Lyon. Et cela au moment où le club de Michele Kang a été critiqué pour l'usage d'un avion afin de se rendre à Auxerre. « C’est un déplacement compliqué à organiser, même si à Bakou l’an dernier, le voyage était plus long avec cinq heures d’avion », concède Julien Sokol, team manager de l’Olympique Lyonnais, dans les colonnes du quotidien régional. Sauf souci sur place, Paulo Fonseca et son équipe devraient rentrer vers cinq heures du matin, vendredi, ce qui permettra aux joueurs lyonnais d'avoir deux jours entiers afin de se reposer et de préparer la réception du FC Nantes, dimanche soir au Groupama Stadium.
0
