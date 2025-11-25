Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Dimanche dernier en Ligue 1, l'OL a ramené un point de son déplacement à Auxerre. Un déplacement que les Gones ont d'ailleurs fait... en avion.

L' OL fait du surplace ces dernières semaines en Ligue 1. Il faut dire que les Rhodaniens doivent faire avec les moyens du bord et des blessures dans tous les sens. Paulo Fonseca et ses hommes ont en plus de cela la Ligue Europa à gérer. Cette fin d'année 2025 est difficile à bien des égards pour un OL qui avance dans l'incertitude. A Auxerre, les Gones n'auront rien montré de bien sérieux. En plus du triste match en Bourgogne, l'OL s'est en plus rajouté une difficulté avec une polémique assez dérangeante...

Un déplacement à Auxerre qui ne plait pas à tout le monde

Samedi et dimanche, l'OL est en effet allé à Auxerre en prenant l'avion, alors qu'il n'y a que 300 kilomètres entre les deux villes françaises. De quoi provoquer l'ire des internautes, qui se demandaient bien pourquoi les Lyonnais avaient décidé de prendre un moyen de transport aussi polluant pour un si petit trajet. Contacté par Olympique et Lyonnais, l'OL a justifié l'utilisation d'un avion à hélice par la préservation de la santé des joueurs et ainsi favoriser leur récupération. Samedi, les conditions de circulation étaient difficiles pour rallier Auxerre depuis Lyon, un trajet qui prend normalement 3 heures. En prenant l'avion, les Gones ont gagné 2h30 sur leur itinéraire.

Un temps qui sera sans doute précieux avant un nouveau déplacement lointain en Ligue Europa. Jeudi soir, l'OL affrontera le Maccabi Tel-Aviv en Serbie du côté de Bačka Topola. Pour rejoindre cet endroit, les Lyonnais devront faire 2 heures d'avion puis 2 heures d'autobus. Reste à savoir si cela sera suffisant pour calmer les esprits, surtout dans une ville qui a misé sur l'écologie depuis l'investiture à la mairie de Lyon de Grégory Doucet.