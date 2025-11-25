ICONSPORT_272079_0001
Groupama Stadium Lyon

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

OL25 nov. , 17:30
parHadrien Rivayrand
3
Dimanche dernier en Ligue 1, l'OL a ramené un point de son déplacement à Auxerre. Un déplacement que les Gones ont d'ailleurs fait... en avion.
L'OL fait du surplace ces dernières semaines en Ligue 1. Il faut dire que les Rhodaniens doivent faire avec les moyens du bord et des blessures dans tous les sens. Paulo Fonseca et ses hommes ont en plus de cela la Ligue Europa à gérer. Cette fin d'année 2025 est difficile à bien des égards pour un OL qui avance dans l'incertitude. A Auxerre, les Gones n'auront rien montré de bien sérieux. En plus du triste match en Bourgogne, l'OL s'est en plus rajouté une difficulté avec une polémique assez dérangeante...

Un déplacement à Auxerre qui ne plait pas à tout le monde 

Samedi et dimanche, l'OL est en effet allé à Auxerre en prenant l'avion, alors qu'il n'y a que 300 kilomètres entre les deux villes françaises. De quoi provoquer l'ire des internautes, qui se demandaient bien pourquoi les Lyonnais avaient décidé de prendre un moyen de transport aussi polluant pour un si petit trajet. Contacté par Olympique et Lyonnais, l'OL a justifié l'utilisation d'un avion à hélice par la préservation de la santé des joueurs et ainsi favoriser leur récupération. Samedi, les conditions de circulation étaient difficiles pour rallier Auxerre depuis Lyon, un trajet qui prend normalement 3 heures. En prenant l'avion, les Gones ont gagné 2h30 sur leur itinéraire.

Un temps qui sera sans doute précieux avant un nouveau déplacement lointain en Ligue Europa. Jeudi soir, l'OL affrontera le Maccabi Tel-Aviv en Serbie du côté de Bačka Topola. Pour rejoindre cet endroit, les Lyonnais devront faire 2 heures d'avion puis 2 heures d'autobus. Reste à savoir si cela sera suffisant pour calmer les esprits, surtout dans une ville qui a misé sur l'écologie depuis l'investiture à la mairie de Lyon de Grégory Doucet.
3
Derniers commentaires

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Ou du diabolo 😏

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading