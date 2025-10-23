OL : Les supporters de Bâle narguent le préfet

L'OL et le FC Bâle s'affronter ce soir à Lyon. Les supporters suisses ont défié les interdictions et se baladent en centre ville.

Dans les désormais nombreux arrêtés rendus avant les matchs de football, les forces de l’ordre essayent de faire respecter ces consignes, même si cela n’est parfois pas évident. Avant le match de ce jeudi soir entre l’Olympique Lyonnais et Bâle, les supporters du club suisse, connus pour être assez chauds, avaient interdiction totale de pénétrer dans le centre ville de Lyon.

Selon les médias locaux, vidéos à l’appui, cette interdiction n’a pas été respectée le moins du monde, et les fans du club bâlois ont envahi la cité rhodanienne pour y mettre une grosse ambiance. Résultat, le cortège n’a spécialement été bien organisé et bien encadré, mais les fans de Bâle n’ont pour le moment pas provoqué de débordements.

Les CRS, quelques peu surpris par ce cortège sauvage, ont rapidement récupéré les fans suisses pour les accompagner dans la suite de leur parcours. Plusieurs centaines de sympathisants de Bâle se sont retrouvés, et quatre unités de force mobile ont été déployées pour les accompagner jusqu’au point de rassemblement prévu, à l’Eurexpo à partir de 16h.