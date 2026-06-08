OL : Khalis Merah évite un zéro pointé à Lyon dans ce Top 100

Lié avec l'OL jusqu'en juin 2029, Khalis Merah est l'une des nombreuses pépites sorties du centre de formation de Lyon. Après avoir pris sa première licence à l'OL alors qu'il n'avait que neuf ans, le milieu de terrain de 19 ans permet au club rhodanien de figurer dans un classement où l'absence de joueurs lyonnais aurait fait tâche.

a réalisé un Top 100 des joueurs français les plus valorisés de la planète et le milieu lyonnais y figure. En août 2025, à peine remis de l'ouragan provoqué par le passage de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG, le club de Michele Kang annonçait la prolongation de contrat de Khalis Merah jusqu'en 2029. Une bonne nouvelle pour l'OL, Paulo Fonseca pouvant, grâce à cela, donner du temps de jeu à celui qui est considéré comme l'une des valeurs montantes de Lyon. Cette saison, et malgré son jeune âge, le milieu de terrain a participé à 22 matchs de Ligue 1 , 8 d'Europa Ligue et 2 de Coupe de France. Une montée en puissance qui permet à Khalis Merah d'avoir une valeur désormais estimée à 15 millions d'euros. Et ce n'est pas anodin. En effet, le site spécialisé Transfermarkt a réalisé un Top 100 des joueurs français les plus valorisés de la planète et le milieu lyonnais y figure.

Merah permet à l'OL d'être dans le Top 100

Si évidemment le Paris Saint-Germain écrase tout avec sept joueurs français dans ce Top 100, même si le footballeur les plus valorisé est toujours Kylian Mbappé. Le joueur français du Real Madrid est estimé à 180 millions d'euros et il devance Michael Olise (150ME) et Désiré Doué (120ME). Au sein de ce Top 100, Toulouse, Monaco, Rennes ou encore Lens placent plusieurs joueurs, mais l'Olympique Lyonnais n'en compte qu'un seul. Et il s'agit de Khalis Merah qui intègre ce classement, qui peut évidemment donner lieu à des débats, puisque pour en rester à l'OL, Corentin Tolisso est valorisé à 10 millions d'euros, tout comme Rémi Himbert.

Pour rassurer un peu les supporters de l'Olympique Lyonnais, qui ont bien compris que le fameux ADN OL avait disparu en raison de l'effet dramatique des décisions de John Textor, Transfermarkt signale que l'Olympique de Marseille n'a aucun joueur dans ce fameux Top 100.