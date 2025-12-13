Nantes, ça pue la Ligue 2, il est dégoûté

Ce vendredi soir en Ligue 1, le FC Nantes s'est un peu plus enfoncé dans la crise suite à son revers sur la pelouse d'Angers. Anthony Lopes est d'ailleurs très inquiet pour l'avenir des Canaris.

Le FC Nantes est dans une situation périlleuse en Ligue 1. Les Canaris n'auront pas fait le poids contre le SCO d'Angers. Une défaite 4 buts à 1 ce vendredi soir qui plonge un peu plus les Nantais dans la crise. Si la saison est encore longue, certains éléments du FCNA commencent à tirer la sonnette d'alarme pour prévenir joueurs et dirigeants que la Ligue 2 attend le club si rien ne bouge prochainement. C'est notamment l'avis d'Anthony Lopes, consterné par la situation actuelle.

Lopes est inquiet pour Nantes

Au sortir de la gifle reçue à Angers, l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais a en effet indiqué devant la presse : « On a fait face à une équipe qui met les ingrédients pour obtenir le maintien. Nous, pas du tout. Quand on joue le maintien, il faut de l’agressivité, de l’impact physique. (...) On doit mettre le pied, envoyer des messages à l’adversaire. Il va falloir remporter plus de duels que ça. C’est une mentalité.

Si tu mets de l’impact physique à l’entraînement, il viendra en match, c’est tout. Il faudra arriver avec beaucoup d’autres intentions sur la deuxième partie de saison. Si on continue comme ça, oui, on ira en Ligue 2. Je ne sais pas si en restant comme ça va pouvoir le faire, on a besoin de monde. Mais on ne peut pas non plus se cacher derrière le mercato ».

Le FC Nantes va donc vivre des prochaines heures agitées. Les fans attendent des grands changements. Ahmed Kantari, qui a pris la suite de Luis Castro, sera notamment attendu au tournant. Dans quelques jours, les Canaris seront opposés à Concarneau en Coupe de France. Et attention à l'accident...