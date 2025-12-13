ICONSPORT_272071_0172
Anthony Lopes

Nantes, ça pue la Ligue 2, il est dégoûté

FC Nantes13 déc. , 9:40
parHadrien Rivayrand
Ce vendredi soir en Ligue 1, le FC Nantes s'est un peu plus enfoncé dans la crise suite à son revers sur la pelouse d'Angers. Anthony Lopes est d'ailleurs très inquiet pour l'avenir des Canaris.
Le FC Nantes est dans une situation périlleuse en Ligue 1. Les Canaris n'auront pas fait le poids contre le SCO d'Angers. Une défaite 4 buts à 1 ce vendredi soir qui plonge un peu plus les Nantais dans la crise. Si la saison est encore longue, certains éléments du FCNA commencent à tirer la sonnette d'alarme pour prévenir joueurs et dirigeants que la Ligue 2 attend le club si rien ne bouge prochainement. C'est notamment l'avis d'Anthony Lopes, consterné par la situation actuelle.

Lopes est inquiet pour Nantes 

Au sortir de la gifle reçue à Angers, l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais a en effet indiqué devant la presse : « On a fait face à une équipe qui met les ingrédients pour obtenir le maintien. Nous, pas du tout. Quand on joue le maintien, il faut de l’agressivité, de l’impact physique. (...) On doit mettre le pied, envoyer des messages à l’adversaire. Il va falloir remporter plus de duels que ça. C’est une mentalité.
Si tu mets de l’impact physique à l’entraînement, il viendra en match, c’est tout. Il faudra arriver avec beaucoup d’autres intentions sur la deuxième partie de saison. Si on continue comme ça, oui, on ira en Ligue 2. Je ne sais pas si en restant comme ça va pouvoir le faire, on a besoin de monde. Mais on ne peut pas non plus se cacher derrière le mercato ».

Le FC Nantes va donc vivre des prochaines heures agitées. Les fans attendent des grands changements. Ahmed Kantari, qui a pris la suite de Luis Castro, sera notamment attendu au tournant. Dans quelques jours, les Canaris seront opposés à Concarneau en Coupe de France. Et attention à l'accident...
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Sorloth pourrait apporter un réel plus !! Fofana est tres cher, visé par des clubs anglais et l'OM a deja paixao et un jour traore à ce poste

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Peut etre pour jouer la ldc tu sais la compète que Lyon n'a plus joué depuis 2019...

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

t enflammes pas Bonobo, Fofana, n a jamais fait une saison, et n a jamais marqué 15 buts.....

Accord total, Endrick arrive à l’OL !

a dans une heure pour le coup de froid, l annulation ou le coup dur....... on la connait

Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

"provoque la foie". Le niveau scolaire de dingue....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

Loading