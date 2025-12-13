City craque pour un joueur de Lille, ce n’est pas Bouaddi

Le LOSC possède dans son effectif des joueurs de grande qualité. Les Dogues ne pourront pas garder tout le monde sur le marché des transferts. Berke Ozer a notamment une cote très élevée.

Le LOSC est un club ambitieux cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Les Dogues possèdent dans leur effectif des joueurs de grande qualité et il est le moment pour eux de montrer de quoi ils sont capables. Parmi les éléments qui font l'unanimité dans le nord de la France : Berke Ozer. Le gardien turc marche sur l'eau et fait partie des meilleurs gardiens du championnat de France. Ses récentes prouesses ne sont pas passées inaperçues en Europe. Un géant de Premier League est notamment chaud pour le récupérer, à savoir Manchester City.

Ozer, Manchester City craque totalement

Selon les informations de Fichajes, le club mancunien veut en effet passer à l'action pour s'offrir le gardien de but de 25 ans. Pep Guardiola aurait validé son arrivée, alors que Manchester City a déjà recruté deux autres portiers récemment : Gianluigi Donnarumma et James Trafford. Le but serait pour Manchester City de faire venir Ozer en qualité de numéro 2, Trafford étant lui annoncé sur le départ dans les prochaines semaines. A noter que le Turc est encore sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2029 et que sa direction ne souhaite pas s'en séparer sans recevoir un gros chèque. Avec Ayyoub Bouaddi, il fait partie des talents lillois qui pourraient faire le bonheur financier de sa direction.

En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le natif d'Izmir va devoir rester concentré sur ses objectifs. En 2026, il ne manquera pas de travail, avec notamment l'objectif de qualifier son pays, la Turquie, pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Sa formation devra passer par les barrages en mars prochain.