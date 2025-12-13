Berke Özer

City craque pour un joueur de Lille, ce n’est pas Bouaddi

LOSC13 déc. , 10:20
parHadrien Rivayrand
0
Le LOSC possède dans son effectif des joueurs de grande qualité. Les Dogues ne pourront pas garder tout le monde sur le marché des transferts. Berke Ozer a notamment une cote très élevée. 
Le LOSC est un club ambitieux cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Les Dogues possèdent dans leur effectif des joueurs de grande qualité et il est le moment pour eux de montrer de quoi ils sont capables. Parmi les éléments qui font l'unanimité dans le nord de la France : Berke Ozer. Le gardien turc marche sur l'eau et fait partie des meilleurs gardiens du championnat de France. Ses récentes prouesses ne sont pas passées inaperçues en Europe. Un géant de Premier League est notamment chaud pour le récupérer, à savoir Manchester City. 

Ozer, Manchester City craque totalement 

Selon les informations de Fichajes, le club mancunien veut en effet passer à l'action pour s'offrir le gardien de but de 25 ans. Pep Guardiola aurait validé son arrivée, alors que Manchester City a déjà recruté deux autres portiers récemment : Gianluigi Donnarumma et James Trafford. Le but serait pour Manchester City de faire venir Ozer en qualité de numéro 2, Trafford étant lui annoncé sur le départ dans les prochaines semaines. A noter que le Turc est encore sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2029 et que sa direction ne souhaite pas s'en séparer sans recevoir un gros chèque. Avec Ayyoub Bouaddi, il fait partie des talents lillois qui pourraient faire le bonheur financier de sa direction. 

Lire aussi

France ou Maroc pour Bouaddi, le LOSC menaceFrance ou Maroc pour Bouaddi, le LOSC menace
En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le natif d'Izmir va devoir rester concentré sur ses objectifs. En 2026, il ne manquera pas de travail, avec notamment l'objectif de qualifier son pays, la Turquie, pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Sa formation devra passer par les barrages en mars prochain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279591_0220
PSG

Le PSG se fixe un objectif dingue au mercato

monaco fait le forcing pour remplir louis ii contre l ol iconsport win 170315 09 69122891
Monaco

Bagarre chez les VIP à Monaco, deux Turcs condamnés

ICONSPORT_279591_0244
PSG

Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

ICONSPORT_279610_0146
OL

Accord total, Endrick arrive à l’OL !

Fil Info

13 déc. , 12:00
Le PSG se fixe un objectif dingue au mercato
13 déc. , 11:40
Bagarre chez les VIP à Monaco, deux Turcs condamnés
13 déc. , 11:20
Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal
13 déc. , 11:00
Accord total, Endrick arrive à l’OL !
13 déc. , 10:40
Abdelli à l’OM, c’est le feu
13 déc. , 10:00
OL : Les Lyonnais choqués, c’est inadmissible
13 déc. , 9:40
Nantes, ça pue la Ligue 2, il est dégoûté
13 déc. , 9:20
OM : Mason Greenwood reçoit une terrible nouvelle

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Sorloth pourrait apporter un réel plus !! Fofana est tres cher, visé par des clubs anglais et l'OM a deja paixao et un jour traore à ce poste

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Peut etre pour jouer la ldc tu sais la compète que Lyon n'a plus joué depuis 2019...

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

t enflammes pas Bonobo, Fofana, n a jamais fait une saison, et n a jamais marqué 15 buts.....

Accord total, Endrick arrive à l’OL !

a dans une heure pour le coup de froid, l annulation ou le coup dur....... on la connait

Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

"provoque la foie". Le niveau scolaire de dingue....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

Loading