Abdelli à l’OM, c’est le feu

Ce vendredi soir en Ligue 1, le SCO d’Angers a largement dominé le FC Nantes. Himad Abdelli a une nouvelle fois brillé.

Angers traverse une période très positive en Ligue 1 et peut aborder la suite de la saison avec confiance. Le SCO s’appuie notamment sur des joueurs de grand talent, à l’image de Himad Abdelli. Le milieu de terrain international algérien a encore impressionné lors de la réception du FC Nantes ce vendredi soir. Arrivant en fin de contrat à l’issue de la saison, Abdelli pourrait poursuivre sa carrière dans un club de plus grand standing. Parmi les supporters qui aimeraient le voir évoluer sous leurs couleurs figurent notamment ceux de l’ OM

Abdelli à l'OM, le bon moment ?

Sur les réseaux sociaux dont X, en marge de la rencontre entre Angers et Nantes, beaucoup d'amoureux du club phocéen ont en effet demandé à la direction marseillaise de foncer sur Abdelli. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Je vais parler premier degré mais si l'OM pose 10 millions sur Abdelli cet hiver, ça me choque pas du tout. Au contraire, ça serait une belle recrue. » ; « Abdelli c’est vraiment fort j’espère qu’il sera dans la liste demain et j’espère il signe à l’OM » ; « Abdelli a 26 ans, c'est plus costaud que Ounahi. Je te dis juste si tu vends Gomes et que tu prends Abdelli, on est gagnants... » ; « Volume de jeu, bonne qualité de passe et de frappe. Franchement j'aimerais bien que l'OM recrute Himad Abdelli » ou encore « Les gars on peut parler de de Abdelli ou pas s’il vous plaît ? Il a le niveau pour jouer à l’OM ».

Himad Abdelli affiche une excellente forme. Il peut légitimement espérer figurer dans le groupe de l’Algérie qui disputera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. L’Olympique de Marseille devra se montrer rapide s’il souhaite avoir une chance de le recruter. De son côté, Angers ne serait sans doute pas opposé à l’idée de récupérer quelques millions d’euros grâce à sa vente.