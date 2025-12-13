ICONSPORT_279505_0426

OM : Mason Greenwood reçoit une terrible nouvelle

OM13 déc. , 9:20
parCorentin Facy
0
Excellent depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood a passé un cap cette saison. L’attaquant anglais brille en Ligue des Champions, ce qui a reboosté sa cote en Premier League.
Homme fort de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée, Mason Greenwood confirme son statut en ce début de saison 2025-2026. Avec 13 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Manchester United est de loin le plus déterminant de l’effectif de Roberto De Zerbi. Ses prestations en Ligue des Champions ne passent pas non plus inaperçues. Le natif de Bradford s’est notamment illustré contre l’Union Saint-Gilloise avec un doublé splendide. De quoi attiser la convoitise de certains clubs de Premier League à l’instar de Tottenham, qui suit Mason Greenwood de très près dans l’optique du prochain mercato.
Un gros transfert pour Marseille, un retour à la maison pour l’attaquant de 24 ans, tout le monde pourrait être content. Sauf que selon Team Talk, les choses ne sont pas aussi simples. Le média britannique l’affirme, les clubs de Premier League à s’intéresser à Mason Greenwood sont certes nombreux. Mais pour l’heure, aucun ne semble prêt à franchir le pas en proposant concrètement à l’attaquant de l’OM de le rejoindre.
Les polémiques liées au passé de Greenwood, qui ont fait du joueur anglais un paria Outre-Manche, sont trop fortes pour qu’un club accepte de prendre le risque de le recruter. A tel point que selon le média spécialisé, à ce stade, il est hautement improbable de voir Mason Greenwood rejoindre un club de Premier League lors du prochain mercato estival. Un transfert en Liga est en revanche envisageable puisque Team Talk confirme que l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone suivent de près le numéro dix de l’Olympique de Marseille.

Reste que pour Mason Greenwood, la priorité en cas de départ de la Ligue 1 est de revenir en Angleterre. Il va donc falloir continuer à briller et à se montrer régulier pour définitivement convaincre un club de Premier League que l’ancien joueur de Manchester United vaut le coup de prendre un tel risque. Car l’équipe anglaise qui recrutera Greenwood est susceptible de se mettre une bonne partie de ses supporters à dos. D’où la méfiance des Britanniques avant de soumettre à Pablo Longoria une offre pour celui dont le contrat avec Marseille court jusqu’en 2029.
0
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Sorloth pourrait apporter un réel plus !! Fofana est tres cher, visé par des clubs anglais et l'OM a deja paixao et un jour traore à ce poste

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Peut etre pour jouer la ldc tu sais la compète que Lyon n'a plus joué depuis 2019...

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

t enflammes pas Bonobo, Fofana, n a jamais fait une saison, et n a jamais marqué 15 buts.....

Accord total, Endrick arrive à l’OL !

a dans une heure pour le coup de froid, l annulation ou le coup dur....... on la connait

Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

"provoque la foie". Le niveau scolaire de dingue....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

