OL : Les infiltrés Lyonnais seront chassés à Toulouse

25 millions ou 40 il n’est pas à vendre et lui aussi Ne veut pas partir pour l’instant il faudrait vraiment que lol le pousse dehors ou un gros bouleversement style gros salaire exagéré et cadre de vie exceptionnelle ou encore un gro Bordel dans vestiaire pour qu’il veulent partir
Qu'il vienne à l'OL ! En plus, il est de la région
Bah ca fait des annees qu'on se demerde sans le qatar,les sponsoring,merchandising (il y a des boutiques psg partout dans le monde) les participations aux differentes coupes ,la billeterie sans compter la baisse de salaires!Ok au debut on a mis des cheat code mais ca fait un bon moment que c'est fini cette epoque!
Après pour lyon c est un club féminin donc la ligue 1 ou c1 c est anecdotique.
Nôtre équipe est très jeune ...et niveau budget....il y a le réal bayern city etc etc
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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⚽️ #TFCOL | Match @ToulouseFC / @OL du dimanche 10 mai 2026 à 21h00 Des mesures de sécurité sont prises notamment sur l’encadrement des supporters : 🏟️ Encadrement du déplacement des supporters de l’Olympique Lyonnais : l’accès au Stadium de Toulouse est autorisé aux