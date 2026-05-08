OL : Les infiltrés Lyonnais seront chassés à Toulouse

L’OL se déplace à Toulouse ce week-end dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Les supporters du club rhodanien sont autorisés à faire le déplacement, mais uniquement dans leur parcage.

Les supporters lyonnais devront se faire petits à Toulouse ce dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1. En lice pour la course à la Ligue des champions, les hommes de Paulo Fonseca pourront tout de même compter sur la présence de leurs supporters au Stadium pour un déplacement qui s’annonce périlleux. Toulouse n’a plus rien à jouer, mais les Violets s’accrochent pour bien terminer la saison. Vainqueurs de Strasbourg la semaine passée, les hommes de Carles Martinez Novell se sont offerts le scalp de l’ OL lors du match aller. D’un point de vue des supporters, la préfecture de Haute-Garonne a publié un communiqué pour autoriser le voyage des supporters lyonnais, mais avec certaines conditions.

Les supporters seront encadrés

Dans le communiqué, la préfecture explique que la rencontre est placée comme « match à risque » et que : « l’accès au Stadium de Toulouse est uniquement autorisé aux supporters de l’Olympique Lyonnais disposant de billets délivrés par l’intermédiaire de ce club. » De plus, les supporters du club rhodanien auront « interdiction de circulation dans un périmètre du centre-ville, aux abords du stade et à l’intérieur de celui-ci, hormis dans l’espace réservé aux supporters visiteurs (« parcage »), pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel », précise le communiqué.

Une référence à la volonté de nombreux supporters de l'OL de faire le déplacement par leurs propres moyens, après avoir trouvé des places au Stadium achetées sur la billetterie toulousaine, encore ouverte et qui ne connait pas un grand succès populaire pour ce match. Le comportement de ces fans lyonnais sera donc surveillé de près.

D’un point de vue sportif, le septuple champion de France n’a plus perdu à l’extérieur depuis le 1er mars au Vélodrome. L'OL reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1. À quatre points du RC Lens (deuxième), les hommes de Paulo Fonseca peuvent encore aspirer à terminer dauphin du PSG cette saison. Les Artésiens comptent tout de même un match de retard face au club de la capitale. De son côté, Lyon regarde également derrière, le LOSC pointe à deux longueurs. Une victoire ce week-end face à Toulouse validerait la présence des coéquipiers de Corentin Tolisso dans le top 4.