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Mondial 2026 : Neymar tout proche d'un retour avec le Brésil

Mondial 202622 juin , 23:55
parFoot01 avec Reuters
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BASKING RIDGE, New Jersey, 22 juin (Reuters) - Neymar pourrait jouer mercredi ses premières minutes de la Coupe du monde avec le Brésil si Carlo Ancelotti juge son attaquant suffisamment remis pour affronter l'Écosse après une blessure au mollet qui l'a tenu à l'écart depuis le début de la compétition.
Le joueur de 34 ans, rappelé par Carlo Ancelotti après près de trois ans d’absence en équipe nationale, n’a toujours pas joué dans ce Mondial depuis qu’il s’est blessé il y a plus de cinq semaines.
Son absence lors des deux premiers matches de groupe du Brésil, contre le Maroc et Haïti, n’a fait qu’attiser la curiosité autour d’un joueur dont la carrière est passée d’un avenir prometteur à une succession de pépins physiques.
Neymar a disputé son dernier match avec le Brésil en 2023, lorsqu'il avait subi une grave blessure au genou face à l’Uruguay lors d’un match de qualifications pour la Coupe du monde.
Depuis, il a été écarté pendant plus de 650 jours au total en raison d’une série de blessures subies lors de ses passages en Arabie saoudite et au Brésil, où il est revenu l’année dernière à Santos, le club de son enfance, dans l’espoir de relancer sa carrière.
Au lieu de cela, son retour a été marqué par des hauts et des bas, de nouvelles blessures et de récentes polémiques venant perturber sa quête de rythme et de remise en forme.
Cette année, il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 15 matches, tout en étant ménagé et en ne disputant jamais plus de quatre rencontres consécutives depuis son retour après une opération du genou en février.
"SA QUALITÉ EST INCONTESTABLE"
Sa présence dans la liste concoctée par Carlo Ancelotti a suscité un vif débat au Brésil, principalement parce que personne ne semblait tout à fait sûr de la date à laquelle il serait remis sur pied.
Après avoir manqué les matches contre le Maroc et Haïti, Neymar a repris l'entraînement complet la semaine dernière. Lundi, il a participé à son premier entraînement tactique et collectif sous la houlette de Carlo Ancelotti, qui a pris les rênes du Brésil après avoir quitté le Real Madrid l’année dernière.
"Il est à un très haut niveau et on a pu constater son intensité lors de la séance d’entraînement d’aujourd’hui. On a pu voir à quel point il a hâte d’être avec nous, et sa qualité est incontestable", a déclaré son coéquipier Gabriel Martinelli, lundi, en conférence de presse.
"Quant à savoir s’il jouera ou non, c’est au sélectionneur d’en décider, mais je pense qu’il est en excellente forme."
Le Brésil est en tête du groupe C avec quatre points, devant le Maroc à la différence de buts. L'Écosse occupe la troisième place avec trois points.
Le Brésil se qualifiera pour les seizièmes de finale et à la première place du groupe s’il s’impose ou fait match nul face à l’Écosse et que le Maroc ne parvient pas à battre Haïti.
La Seleçao devra également faire sans Raphinha, l'ailier étant forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.
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