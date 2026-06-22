Valbuena conseille une recrue oubliée à l’OM

Déçu de la saison de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena a constaté de grandes difficultés contre les adversaires placés en bloc bas. Pour y remédier, l’ancien Marseillais conseille un profil de moins en moins répandu.

Marseille est très irrégulier cette année, si je dois faire une image globale, beaucoup d’irrégularités dans ses contenus de match et dans ses performances individuelles », a commenté l’ancien Olympien contacté par Foot Marseille. Comme tous les supporters de l’Olympique de Marseille , Mathieu Valbuena a moyennement apprécié la saison qui vient de s’écouler. Le milieu offensif de la réserve de l’Olympiakos a vu son club de cœur échouer sur tous les tableaux à cause de son inconstance. «», a commenté l’ancien Olympien contacté par Foot Marseille.

Pour expliquer cette incapacité à prolonger les bonnes périodes, Mathieu Valbuena souligne les difficultés des Marseillais face aux adversaires les moins ambitieux dans le jeu. « L’OM a beaucoup plus de mal quand une équipe est basse, a-t-il remarqué. Quand il y a eu Angers, quand il y a eu Nantes, ils t’attendent bas, ils ont du mal à faire du jeu et à trouver des solutions dans les petits périmètres. Si tu regardes tous les points perdus, c’est contre des petites équipes. » Dans ce genre de rencontre, l’apport d’un vrai meneur de jeu serait bénéfique. Mais ce rôle a tendance à disparaître dans le foot moderne.

Le numéro 10 a disparu - Mathieu Valbuena

« Moi sincèrement, je ne suis pas très fan de ce système-là parce que, pour moi, quand tu as un numéro 10 dans une équipe… Alors peut-être que je suis à l’ancienne. Mais ils ont disparu, ils les ont enlevés. Le numéro 10 a disparu. Pour moi, un numéro 10, il y en a un seul dans une équipe et c’est lui qui crée, c’est lui l’organisateur. Aujourd’hui, on en voit beaucoup moins. Pour moi, un numéro 10, il n’y en a qu’un dans une équipe. C’est lui qui crée et qui organise », a argumenté Mathieu Valbuena, spécialiste du poste.