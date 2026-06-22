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Mathieu Valbuena

Valbuena conseille une recrue oubliée à l’OM

OM22 juin , 23:00
parEric Bethsy
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Déçu de la saison de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena a constaté de grandes difficultés contre les adversaires placés en bloc bas. Pour y remédier, l’ancien Marseillais conseille un profil de moins en moins répandu.
Comme tous les supporters de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena a moyennement apprécié la saison qui vient de s’écouler. Le milieu offensif de la réserve de l’Olympiakos a vu son club de cœur échouer sur tous les tableaux à cause de son inconstance. « Marseille est très irrégulier cette année, si je dois faire une image globale, beaucoup d’irrégularités dans ses contenus de match et dans ses performances individuelles », a commenté l’ancien Olympien contacté par Foot Marseille.
Pour expliquer cette incapacité à prolonger les bonnes périodes, Mathieu Valbuena souligne les difficultés des Marseillais face aux adversaires les moins ambitieux dans le jeu. « L’OM a beaucoup plus de mal quand une équipe est basse, a-t-il remarqué. Quand il y a eu Angers, quand il y a eu Nantes, ils t’attendent bas, ils ont du mal à faire du jeu et à trouver des solutions dans les petits périmètres. Si tu regardes tous les points perdus, c’est contre des petites équipes. » Dans ce genre de rencontre, l’apport d’un vrai meneur de jeu serait bénéfique. Mais ce rôle a tendance à disparaître dans le foot moderne.
Le numéro 10 a disparu
- Mathieu Valbuena
« Moi sincèrement, je ne suis pas très fan de ce système-là parce que, pour moi, quand tu as un numéro 10 dans une équipe… Alors peut-être que je suis à l’ancienne. Mais ils ont disparu, ils les ont enlevés. Le numéro 10 a disparu. Pour moi, un numéro 10, il y en a un seul dans une équipe et c’est lui qui crée, c’est lui l’organisateur. Aujourd’hui, on en voit beaucoup moins. Pour moi, un numéro 10, il n’y en a qu’un dans une équipe. C’est lui qui crée et qui organise », a argumenté Mathieu Valbuena, spécialiste du poste.
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