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Mondial 2026 : "Très fatigué", Messi savoure une soirée historique

Mondial 202622 juin , 23:50
parFoot01 avec Reuters
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ARLINGTON, Texas, 22 juin (Reuters) - Fidèle à lui-même, Lionel Messi, invité à décrire ce qu'il ressentait après être devenu lundi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, a résumé la soirée avec la sobriété qui le caractérise : "Je suis très fatigué."
Le capitaine argentin de 38 ans a manqué un penalty puis inscrit un doublé lors de la victoire difficilement acquise contre l'Autriche (2-0). Il a ainsi prolongé sa série à désormais six matches consécutifs dans la compétition avec au moins un but, tout en qualifiant l'Argentine en seizièmes de finale.
Le premier but de Lionel Messi, une reprise en une touche sur un centre à ras de terre de Facundo Medina, lui a permis d'égaler la Brésilienne Marta avec 17 buts en Coupe du monde, tournois masculins et féminins confondus. Son deuxième, dans le temps additionnel, lui a permis de devenir le seul recordman.
L'Allemand Miroslav Klose était l'ancien détenteur du record en ce qui concerne la Coupe du monde masculine avec 16 réalisations.
"Je suis très heureux de cette victoire", a déclaré Lionel Messi. "C'était une victoire très importante, dans un match difficile, et pour laquelle nous avons beaucoup travaillé. Cela nous donne de la sérénité pour la suite."
La soirée aurait pu être plus tranquille s'il avait transformé son penalty en première période, mais Lionel Messi a estimé que l'Argentine pouvait être satisfaite de sa gestion du match, alors que l'Autriche s'est montrée plus menaçante après la pause.
"La vérité, c’est que la manière dont les choses se sont déroulées aujourd’hui a été spectaculaire", a-t-il dit. "J’ai eu le penalty qui aurait pu accroître notre avance, mais je suis satisfait du résultat et du travail de l’équipe."
Lionel Messi, qui fêtera ses 39 ans plus tard cette semaine, compte désormais cinq buts dans ce Mondial après son triplé inaugural contre l'Algérie.
Avec six points en deux matches dans le groupe J, l'Argentine est qualifiée pour le prochain tour avant sa dernière rencontre du premier tour face à la Jordanie.
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