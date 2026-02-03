son stade rapporte l ol joue dans la cour des grands groupama stadium 390128

OL : Les Bad Gones dégoûtés

OL03 févr. , 20:20
parQuentin Mallet
4
Ce mercredi 4 février, l'OL reçoit Laval dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui n'attire pas foule puisque seulement 16 000 supporters sont attendus. Une situation qui révolte les Bad Gones.
A la surprise générale, l'Olympique Lyonnais réalise une saison exceptionnelle, convaincante et qui, surtout, met tout le monde d'accord. Supporters ou simples observateurs, tous sont conquis par l'effectif créé par la direction sportive et le collectif rondement bien huilé par Paulo Fonseca. En ce début du mois de février, les Gones sont aux portes du podium en étant à égalité avec l'OM (3e), ont terminé premiers de la phase de championnat de l'Europa League, et sont encore en lice dans une Coupe de France où le PSG n'est plus.
Les planètes semblent bien alignées, mais cela ne veut pas pour autant dire que toute la ville est en émoi puisque pour la réception du Stade Lavallois (L2) en huitièmes de finale de la Coupe de France, seulement 19 000 billets ont été vendus. Ce faible taux de remplissage a de quoi agacer les Bad Gones.

Les Bad Gones lancent un appel

« À moins de 48 heures d’un huitième de finale de Coupe de France, seuls 16 000 (19 000 à 24h du coup d'envoi, ndlr) supporters lyonnais ont pris leur place pour accompagner notre équipe. Cette même équipe réalise une saison incroyable quand on se souvient où notre club en était le 1er juillet dernier, dans une compétition où nous pouvons objectivement avoir des ambitions. Alors que les parcages extérieurs sont pleins à chaque déplacement, en France comme en Europe, il serait vraiment regrettable que notre stade soit aux trois quarts vide mercredi soir - surtout aux tarifs affichés par le club. Lyonnais, ce n’est pas une affiche que tu viens voir demain soir à 20h30, c’est ton équipe », peut-on lire dans le communiqué du groupe de supporters lyonnais, qui espère que son message sera entendu.

