Angel Gomes quitte l’OM pour « le top niveau » à Wolverhampton

L'écrémage du milieu de terrai de l'OM a envoyé Angel Gomes chez le bon dernier de Premier League, Wolverhampton. L'Anglais a décidé de relever le challenge avec détermination.

Passer d’un candidat au podium en Ligue 1 qui vient de disputer la Ligue des Champions, au club bon dernier de Premier League avec une victoire en 24 matchs, c’est le parcours d’Angel Gomes. Comme certains de ses coéquipiers à l’OM , le milieu de terrain n’aura fait que six mois à Marseille avant d’exploser en vol en cette fin de mercato folle. Prêté à Wolverhampton, l’Anglais pourrait rejoindre définitivement les Wolves en cas de maintien, ce qui sera forcément compliqué.

Angel Gomes vise le Mondial 2026 ?

J’étais vraiment jeune quand j’ai fait mes débuts à United. Donc c’est très excitant d’être de retour. Etre entouré des meilleurs joueurs de Premier League, être dans un championnat de top niveau, il faut prendre tout ce qu’il y a prendre comme expérience. Je vais essayer de montrer ce que je sais faire, et d’être un apport positif pour l’équipe, d’aider dans tous les aspects », a lancé le nouveau joueur de Wolverhampton, qui sait qu’il peut aussi montrer ses qualités pour être recruté par une autre formation anglaise cet été. Mais à peine arrivé, il a confié à quel point il était impatient de retrouver la Premier League , lui qui avait découvert très jeune ce championnat avec Manchester United, avant de vite quitter les Red Devils pour Lille. «», a lancé le nouveau joueur de Wolverhampton, qui sait qu’il peut aussi montrer ses qualités pour être recruté par une autre formation anglaise cet été.

En tout cas, il n’y aura pas de soucis d’acclimatation pour Angel Gomes, qui parle désormais anglais, français et portugais, des langues importantes dans l’effectif cosmopolite de Wolverhampton. A 25 ans, l’Anglais a en tout cas une occasion de se montrer, et pourquoi pas de retrouver le niveau qui était le sien à Lille. Cela lui avait permis de gratter quelques sélections avec les Three Lions. A l’approche de la Coupe du monde, ce retour en Angleterre est en tout cas motif d’espoir pour le milieu de terrain de 25 ans.