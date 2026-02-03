ICONSPORT_282991_0060

Angel Gomes quitte l’OM pour « le top niveau » à Wolverhampton

03 févr. , 21:30
par Guillaume Conte
0
L'écrémage du milieu de terrai de l'OM a envoyé Angel Gomes chez le bon dernier de Premier League, Wolverhampton. L'Anglais a décidé de relever le challenge avec détermination.
Passer d’un candidat au podium en Ligue 1 qui vient de disputer la Ligue des Champions, au club bon dernier de Premier League avec une victoire en 24 matchs, c’est le parcours d’Angel Gomes. Comme certains de ses coéquipiers à l’OM, le milieu de terrain n’aura fait que six mois à Marseille avant d’exploser en vol en cette fin de mercato folle. Prêté à Wolverhampton, l’Anglais pourrait rejoindre définitivement les Wolves en cas de maintien, ce qui sera forcément compliqué.

Angel Gomes vise le Mondial 2026 ?

Mais à peine arrivé, il a confié à quel point il était impatient de retrouver la Premier League, lui qui avait découvert très jeune ce championnat avec Manchester United, avant de vite quitter les Red Devils pour Lille. « J’étais vraiment jeune quand j’ai fait mes débuts à United. Donc c’est très excitant d’être de retour. Etre entouré des meilleurs joueurs de Premier League, être dans un championnat de top niveau, il faut prendre tout ce qu’il y a prendre comme expérience. Je vais essayer de montrer ce que je sais faire, et d’être un apport positif pour l’équipe, d’aider dans tous les aspects », a lancé le nouveau joueur de Wolverhampton, qui sait qu’il peut aussi montrer ses qualités pour être recruté par une autre formation anglaise cet été.
En tout cas, il n’y aura pas de soucis d’acclimatation pour Angel Gomes, qui parle désormais anglais, français et portugais, des langues importantes dans l’effectif cosmopolite de Wolverhampton. A 25 ans, l’Anglais a en tout cas une occasion de se montrer, et pourquoi pas de retrouver le niveau qui était le sien à Lille. Cela lui avait permis de gratter quelques sélections avec les Three Lions. A l’approche de la Coupe du monde, ce retour en Angleterre est en tout cas motif d’espoir pour le milieu de terrain de 25 ans.

0
Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

mdr un tacle comme ca en PL c'est rouge tous les jours également ! Cherche pas des excuses et assume les faits pour une fois

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

T'es con c'est tout

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Un cadeau et un Rennes pitoyable c'était annoncé ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

