ICONSPORT_280552_0006

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Coupe de France03 févr. , 20:28
parMehdi Lunay
10
Huitième de finale de la Coupe de France
Compo de l'Olympique de Marseille : De Lange - Medina, Balerdi, Emerson - Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood, Nwaneri - Gouiri
Compo du Stade Rennais : Samba - Seidu, Rouault, Jacquet, Ait Boudlal, Merlin - Kamara, Camara, Szymanski - Al Tamari, Lepaul
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0286
OL

OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut

ICONSPORT_289569_0109
Coupe de France

CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans

ICONSPORT_282905_0235
PSG

Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray

ICONSPORT_289630_0065
OM

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Fil Info

03 févr. , 22:30
OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut
03 févr. , 22:20
CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans
03 févr. , 22:10
Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray
03 févr. , 21:46
Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé
03 févr. , 21:30
Angel Gomes quitte l’OM pour « le top niveau » à Wolverhampton
03 févr. , 21:15
EdF : Deschamps fait vœu de silence après le Mondial
03 févr. , 20:55
OM : Le terrible accueil du Vélodrome
03 févr. , 20:40
Canal+ fait bloquer 16 IPTV, les VPN s'inclinent

Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

mdr un tacle comme ca en PL c'est rouge tous les jours également ! Cherche pas des excuses et assume les faits pour une fois

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

T'es con c'est tout

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Un cadeau et un Rennes pitoyable c'était annoncé ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading