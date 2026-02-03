ICONSPORT_280230_0007
Didier Deschamps

EdF : Deschamps fait vœu de silence après le Mondial

Equipe de France03 févr. , 21:15
parMehdi Lunay
Le long mandat de Didier Deschamps en Equipe de France prendra fin en juillet prochain. Que fera t-il après ? Peut-être entraîneur d'un club européen mais sûrement pas consultant malgré ses expériences passées dans le métier.
Juillet 2026 offrira un grand saut dans l'inconnu à l'Equipe de France. En effet, Didier Deschamps quittera le poste de sélectionneur après 14 ans de mandat. Mais, le natif de Bayonne sera encore plus dans le flou que ses joueurs ou que les supporters des Bleus. Diriger l'Equipe de France lui allait comme un gant et il ne lui sera pas facile de démarrer une nouvelle aventure aussi excitante. D'ailleurs, rien ne dit que Deschamps va continuer sa carrière sur les bancs de touche.

Deschamps évitera les médias

Si son profil plaît à de nombreux clubs prestigieux en Europe et même à des sélections étrangères, le double champion du monde peut décider de souffler. Sa grande expérience est un atout formidable pour une carrière de consultant dans les médias. Deschamps avait déjà assumé ce rôle sur RMC et Canal+ à la fin des années 2000. Rebelote 15 ans plus tard ? Certainement pas. C'est ce qu'il a avoué sur la scène du festival du journalisme sportif à Laval ce mardi.
« Je ne redeviendrai pas consultant. [...] Je ne pense pas que les médias vont me manquer. Ça n’a en tout cas jamais été un moteur de ma vie et ça ne va pas m’empêcher de dormir. L’équipe de France a été la plus belle chose. Peut-être que ça, ça va me manquer. Parce qu’il n’y a rien au-dessus du titre de champion du monde. Je ne peux pas avoir plus, mais peut-être que j’aurai quelque chose de différent. Après, l’anonymat me va aussi », a t-il indiqué dans des propos rapportés par Ouest-France notamment.

0
Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

mdr un tacle comme ca en PL c'est rouge tous les jours également ! Cherche pas des excuses et assume les faits pour une fois

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

T'es con c'est tout

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Un cadeau et un Rennes pitoyable c'était annoncé ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions 😂

