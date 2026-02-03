ICONSPORT_289630_0065

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

OM03 févr. , 21:46
parGuillaume Conte
20
L'OM aurait pu jouer une bonne partie du match face à Rennes à 10 en raison d'une grosse faute d'Ethan Nwaneri qui est passée entre les mailles du filet.
En ces 1/8e de finale de la Coupe de France, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas encore de mise dans cette compétition.
C’est une très bonne nouvelle pour Ethan Nwaneri qui a ainsi évité le carton rouge. Sur une action où le joueur prêté par Arsenal est intervenu en retard sur Glen Kamara, l’Anglais a appuyé bien fort sur le haut de la cheville de l’international finlandais. Une faute, un carton jaune, mais ce n’est pas allé au-delà. L’arbitre de la rencontre n’avait bien sûr pas les ralentis à sa portée, et ceux-ci étaient assez impitoyables pour le joueur de l’OM, qui aurait vu rouge avec le visionnage des images. De son côté, Glen Kamara a essayé de continuer, mais vue la faute reçue, il n’a pas pu reprendre le match plus de quelques minutes.
ICONSPORT_289630_0066
Une décision qui a rendu Habib Beye furieux, au point de s'empoigner avec Pancho Abardonado pendant quelques instants. Les deux hommes se sont ensuite calmés, l'adjoint de Roberto De Zerbi reconnaissant même que cela aurait du être un carton rouge pour le joueur de l'OM selon BeIN Sports.
20
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0286
OL

OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut

ICONSPORT_289569_0109
Coupe de France

CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans

ICONSPORT_282905_0235
PSG

Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray

Fil Info

03 févr. , 22:30
OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut
03 févr. , 22:20
CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans
03 févr. , 22:10
Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray
03 févr. , 21:30
Angel Gomes quitte l’OM pour « le top niveau » à Wolverhampton
03 févr. , 21:15
EdF : Deschamps fait vœu de silence après le Mondial
03 févr. , 20:55
OM : Le terrible accueil du Vélodrome
03 févr. , 20:40
Canal+ fait bloquer 16 IPTV, les VPN s'inclinent
03 févr. , 20:28
OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

L arbitre a pas les images sur lui sans la var

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

mdr un tacle comme ca en PL c'est rouge tous les jours également ! Cherche pas des excuses et assume les faits pour une fois

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

T'es con c'est tout

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading