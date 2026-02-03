L’OM c’est un volcan, O’Riley n’a pas tenu le choc

Matt O'RIley n'aura pas survécu au mercato de janvier à l'Olympique de Marseille, et Brighton a récupéré un joueur qui n'a pourtant pas été mauvais en Provence.

Arrivé à Marseille au 1er septembre dernier, Matt O’Riley en est reparti le 2 février. Cinq mois de présence seulement, cela a suffi pour que Pablo Longoria le renvoie à Brighton, d’où il venait pourtant pour éventuellement s’installer définitivement à Marseille après des premiers matchs prometteurs. Mais le Danois n’a pas tenu le choc et n’a surtout pas convaincu Roberto De Zerbi, qui l’a progressivement écarté.

O'Riley n'a pas su durer à l'OM

Comme certains joueurs, il a vu son temps de jeu se réduire brutalement après des prestations moins abouties. Important en Ligue des Champions notamment face à l’Ajax Amsterdam et au Real Madrid, le joueur de Brighton a été laissé sur le banc contre Liverpool et n’a joué que quatre minutes contre Bruges. Difficile donc, comme Arthur Vermeeren, de l’accuser de tous les maux. Jamais titularisé en janvier, en dehors du match de Coupe de France face à Bayeux, O’Riley a appris à la dure l’exigence ed l’OM. Voire la folie d’un club où rien ne se passe comme prévu.

Journal basé à Brighton, The Argus a estimé que Matt O’Riley avait payé « le prix de l’impatience dans un environnement tumultueux à Marseille ». Une tendance confirmée par Ludovic Ferro, journaliste pour La Provence interrogé par le média britannique. « Il a eu plusieurs matchs excellents, contre Paris, Ajax et Metz, avec à chaque fois des victoires au bout. C’était peut-être aussi la meilleure période de l’OM. Après cela, il n’a pas été mauvais, mais très neutre. Il a perdu sa place de titulaire et après c’était fini pour lui. A Marseille tout le monde est très impatient, et si vous n’êtes pas bons au bout de trois mois, ils peuvent vous vendre ou casser votre prêt comme ils l’ont fait pour O’Riley », a livré le journaliste, qui souligne que l’OM a déjà plusieurs fois laissé partir des joueurs à peine recruté.

Mais casser un prêt aussi rapidement pour un joueur qui n’était pas non plus effroyablement mauvais, les dirigeants marseillais ont frappé fort.