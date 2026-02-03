ICONSPORT_289630_0049

OM : Le terrible accueil du Vélodrome

OM03 févr. , 20:55
parGuillaume Conte
Après la réunion de crise de ce lundi, les supporters de l’OM avaient promis de ne pas taper trop fort sur le club pour le match de Coupe de France face à Rennes ce mardi.
La bonne résolution n’avait visiblement pas été prise par tout le monde puisqu’à l’échauffement des joueurs, une banderole musclée a tapé dans le tas après les récents résultats. « Manque de stabilité, d’ambition et de couilles. Tous responsables. Honte à vous », a notamment écrit le Commando Ultras 84, qui a mis les choses au clair avant le match décisif de Coupe de France face à Rennes. « 28/01/26 : On n’oubliera pas » ont lancé les supporters dans le virage d’en face, histoire de rappeler la désillusion totale que représente la défaite à Bruges et l’élimination en Ligue des Champions.
Il reste à savoir si les joueurs, qui ont bien évidemment tous vu cette banderole, vont montrer un meilleur visage en Coupe de France par rapport aux deux dernières sorties décevantes.

Coupe de France

03 février 2026 à 21:10
Olympique Marseille
Gouiri2'Greenwood46'
2
0
Live57'
Rennes
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
46
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
E. Nwaneri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
46
ENTRE
B. Embolo
RennesRennes
SORT
E. Lepaul
RennesRennes
But
46
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
45
P. Højbjerg
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading