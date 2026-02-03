Canal+ fait bloquer 16 IPTV, les VPN s'inclinent

Dans le cadre d'une action visant les droits du championnat anglais, Canal+ a obtenu le feu vert de la justice pour passer à l'action contre l'IPTV.

Détenteur des droits de la Ligue des Champions et de la Premier League , Canal+ a frappé un grand coup récemment dans la lutte contre le piratage. La décision de justice a été officialisée récemment, et la chaine du groupe Vivendi a réussi à faire bloquer 16 plateformes illégales d’IPTV qui proposaient notamment la Premier League à des prix avantageux et en toute illégalité. Pour cela, le tribunal a pu faire pression sur des sociétés de VPN, qui garantissent l’anonymat à leurs clients et permettent indirectement ce genre de pratiques. NordVPN et Surfshack ont ainsi du filtrer les accès depuis la France, dans une victoire judiciaire remportée par Canal+.

Le combat contre le visionnage illégal via l’IPTV est de longue haleine pour les détenteurs de droits, tant les ouvertures de nouveaux canaux se font encore plus vite que les blocages de diffuseurs illégaux. Désormais toutefois, de nouvelles lois obligent les sociétés de VPN à empêcher les contournements de blocage, sous peine de se voir infliger des amendes quotidiennes à chaque jour de non exécution de la décision de justice.

L’IPTV coûte très cher aux diffuseurs et à l’état français, avec 1,2 milliard d’euros de pertes estimées. Le sport à lui seul représente un manque à gagner de 300 millions d’euros. Les recettes fiscales en pâtissent également, et ce sont 400 millions d’euros qui filent sous le nez de l’état en raison de cette solution revendiquée par 11 % des Français.