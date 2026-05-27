L'OL a recruté son Ballon d'Or pour 2ME

L'OL a tout de même réussi une belle saison en Ligue 1, même si Lyon a finalement raté une troisième place qui lui tendait les bras. A l'heure du bilan, un joueur a frappé très fort, c'est évidemment Afonfo Moreira. Le joueur portugais vient d'être désigné meilleur joueur de la saison par le quotidien Le Progrès.

Chaque année, le quotidien régional rhodanien réalise un classement des joueurs lyonnais en se basant sur les notes attribuées par ses journalistes tout au long de la saison. Et l'exercice 2025-2026 étant terminé, c'est l'heure du palmarès pour les footballeurs de l'Olympique Lyonnais. Pour Le Progrès , il ne fait aucun doute qu'Afonso Moreira est le meilleur joueur lyonnais cette saison. Le joueur de 21 ans, sous contrat avec l'OL jusqu'en 2029, obtient en effet une note moyenne de 6,29 sur 10, juste devant Tyler Morton (6,14) et Corentin Tolisso (6,08). C'est forcément une énorme satisfaction pour la cellule recrutement de Lyon, et notamment Matthieu Louis-Jean, puisque Moreira est venu à l'OL pour seulement 2 millions d'euros en provenance de l'équipe B du Sporting, où il a été formé.

Moreira c'est une masterclass de l'OL

Afonso Moreira, meilleur joueur de l'OL cette saison

Il faut le reconnaître, pas grand monde ne connaissait Afonso Moreira lorsque le 22 juillet 2025 l'Olympique Lyonnais officialisait la signature du jeune joueur portugais. Comme souvent, ses premières minutes sous le maillot de l'OL ont été jugées très durement par des supporters rhodaniens. Mais, finalement, Morera a rapidement ramené tout le monde à la raison. Et durant la deuxième partie de la saison, l'attaquant a largement contribué aux excellentes performances de l'équipe de Paulo Fonseca avec en point d'orgue son match énorme contre le Paris Saint-Germain, lors de la victoire de l'OL au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Le Progrès a mis une note historique à Afonso Moreira, puisqu'il a eu droit à 9 sur 10.

Elu meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais selon notre confrère, Afonso Moreira entre dans un cercle très fermé où l'on trouve par exemple Juninho, Alexandre Lacazette ou bien encore Sonny Anderson. Si le jeune Portugais suit les traces de ces joueurs, l'OL pourrait avoir fait le coup du siècle pour "seulement" 2 millions d'euros. Reste à savoir s'il restera longtemps à Lyon, car déjà plusieurs gros clubs européens, en Premier League notamment, s'intéressent déjà au joueur lyonnais, lequel n'est pas considéré comme intransférable en cas de très grosse offre.