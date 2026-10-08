OL : Lens attend Openda de pied ferme

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OL se déplace sur la pelouse du RC Lens. Un match forcément particulier pour Loïs Openda, qui va faire son retour à Bollaert.

L' OL voudra montrer un beau visage ce vendredi soir sur la pelouse du RC Lens. Surtout que les Sang et Or sont en difficulté en championnat et viennent tout juste de changer d'entraîneur. Si un joueur est particulièrement motivé à l'idée de briller dans le nord de la France, c'est bien Loïs Openda. L'attaquant belge s'est révélé en Europe sous le maillot du RC Lens et sera forcément très attendu pour son retour à Bollaert sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. À Lens, on est en tout cas assez fier de ce que l'international belge est en train de montrer à Lyon, surtout après une expérience compliquée à la Juventus.

Openda, le RC Lens surveille ça de très près

Devant la presse, Yannick Cahuzac a en effet indiqué concernant Loïs Openda : « On n'est pas surpris de le voir où il est. Même s'il a connu une saison compliquée l'an dernier, c'est un très bon joueur. On l'a vu exploser chez nous, ce sera un plaisir de le revoir. Lyon est un gros calibre de notre championnat. Ils font partie des trois équipes qui n'ont pas encore perdu, ils possèdent la meilleure défense. On sait qu'on aura un adversaire redoutable face à nous vendredi. »

Le RC Lens n'est donc pas des plus sereins avant d'affronter l'OL, surtout avec un Openda en pleine forme. Yannick Cahuzac veut rapidement insuffler une nouvelle dynamique aux Sang et Or afin de repartir de l'avant en Ligue 1 et d'être à une place plus en adéquation avec les ambitions du club. De son côté, Lyon veut réaliser un gros coup et compte notamment s'appuyer sur sa puissance offensive pour faire la différence.