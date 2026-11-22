Carlos Vicens a démarré son aventure à l’OL de la meilleure façon possible avec une victoire convaincante à Lille samedi soir (0-1). De quoi faire naître beaucoup d’espoir dans le vestiaire lyonnais.

La trêve internationale a été très mouvementée à l’Olympique Lyonnais, qui a vu Paulo Fonseca partir au Sporting Portugal à la surprise générale. Pour remplacer le technicien portugais, l’OL a fait le pari de Carlos Vicens, lequel était libre après son départ de Braga il y a quelques jours. Ancien adjoint de Pep Guardiola, l’Espagnol a démarré son aventure à Lyon de la meilleure façon possible avec une belle victoire acquise samedi sur la pelouse de Lille (0-1). Tout n’était pas parfait dans la prestation lyonnaise dans le Nord, mais certains aspects de la philosophie de Carlos Vicens étaient déjà visibles.

Les ressorties de balle de l’OL ont notamment été appréciées, y compris par les joueurs. Après la victoire des Gones, Khalis Merah s’est arrêté au micro de Ligue1+ et a confirmé que le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’inspirait en grande partie de son mentor Paulo Fonseca. De quoi faire naître de beaux espoirs dans la capitale des Gaules.

« Avec le coach Fonseca, on avait tendance à sortir le ballon. Sur le peu de temps où le nouveau coach est arrivé, on a vraiment tout travaillé. On a travaillé le pressing, c’est un point très important pour lui, vous avez dû l’entendre dans ses conférences de presse. C’est aussi un coach qui a eu la chance de travailler avec Pep Guardiola. On sait tous comment les équipes de Pep Guardiola peuvent jouer. Donc c’est sûr qu’il est venu avec ses idées, on a travaillé les sorties de balle en jouant sans numéro neuf. C’est un point très important pour pouvoir poser des problèmes à l’adversaire » a analysé Khalis Merah, qui a hâte de voir comment le jeu de l’OL va évoluer sous la houlette de Carlos Vicens.

Après ce premier succès face au LOSC, Paulo Fonseca est en tout cas déjà oublié et ce n’était pas gagné puisque le départ de l’entraîneur portugais a provoqué beaucoup de déceptions chez certains joueurs, dont Corentin Tolisso.