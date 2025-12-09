ICONSPORT_279346_0175

OL : Le transfert de Morton prend forme

OL09 déc. , 12:40
parGuillaume Conte
15
L'Olympique Lyonnais aura beaucoup de mal à garder Tyler Morton plus d'une saison. Son retour en Premier League se dessine déjà chez un club qui va toucher le jackpot.
La première partie de saison de Tyler Morton a permis à l’Olympique Lyonnais de bien figurer en Ligue 1, malgré un effectif très réduit et qui manque clairement de profondeur. En contrepartie de cette intégration réussie, l’Anglais voit sa cote grimper en flèche du côté de la Premier League, qu’il n’a quasiment pas pu connaitre avec Liverpool. Un retour par la grande porte est possible prochainement, même si l’OL ne veut absolument pas libérer son milieu de terrain cet hiver.

Morton, la roue de secours de Crystal Palace

Pour l’été prochain, ce sera quasiment impossible de résister, surtout qu’un club avec des moyens colossaux va venir frapper à la porte des dirigeants rhodaniens. En effet, selon les informations de Team Talk, Crystal Palace va faire, en fin de saison, une nouvelle grosse vente avec le départ de son prodige Adam Wharton. Après Eyerechi Eze ou Michael Olise, le club londonien espère encaisser 80 millions d’euros pour son jeune milieu de terrain, courtisé par Manchester United.
Et pour combler son départ, il ne fait aucun doute que Tyler Morton est considéré comme le plan de secours. Les bien nommés Eagles vont arriver à Lyon avec de gros moyens et la capacité de mettre plus de 20 millions d’euros sur la table laisse entendre The Athletic. Impossible pour l’OL de résister si cela devait se confirmer, ce qui permettrait de réaliser une belle opération financière en seulement un an.
La première mission des Lyonnais sera déjà de résister à un départ de Morton cet hiver. En effet, la DNCG va certainement mettre un énorme coup de pression à l’OL pour stopper le terrible déficit de la saison dernière, et les grosses ventes possibles ne sont pas si nombreuses que cela.
15
Articles Recommandés
ICONSPORT_279481_0008
OM

Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !

ol le drapeau de l algerie interdit a lyon iconsport 082151 0073 398505
CAN 2025

L’Algérie vient au Maroc pour gagner la CAN

ICONSPORT_279313_0049
OL

L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts

ICONSPORT_253037_0048
Foot Europeen

Le Qatar rachète un troisième club européen

Fil Info

16:32
Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !
16:30
L’Algérie vient au Maroc pour gagner la CAN
16:00
L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts
15:30
Le Qatar rachète un troisième club européen
15:30
OM : Greenwood victime d’une injustice
15:00
Un arbitre dit stop à la VAR
14:40
PSG : Ayyoub Bouaddi à Paris, la douche froide
14:20
Carnet noir : L'OL annonce le décès de Ludovic Assemoassa
14:00
OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading