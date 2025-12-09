OL : Le transfert de Morton prend forme

L'Olympique Lyonnais aura beaucoup de mal à garder Tyler Morton plus d'une saison. Son retour en Premier League se dessine déjà chez un club qui va toucher le jackpot.

La première partie de saison de Tyler Morton a permis à l’Olympique Lyonnais de bien figurer en Ligue 1, malgré un effectif très réduit et qui manque clairement de profondeur. En contrepartie de cette intégration réussie, l’Anglais voit sa cote grimper en flèche du côté de la Premier League, qu’il n’a quasiment pas pu connaitre avec Liverpool. Un retour par la grande porte est possible prochainement, même si l’OL ne veut absolument pas libérer son milieu de terrain cet hiver.

Morton, la roue de secours de Crystal Palace

Pour l’été prochain, ce sera quasiment impossible de résister, surtout qu’un club avec des moyens colossaux va venir frapper à la porte des dirigeants rhodaniens. En effet, selon les informations de Team Talk, Crystal Palace va faire, en fin de saison, une nouvelle grosse vente avec le départ de son prodige Adam Wharton. Après Eyerechi Eze ou Michael Olise, le club londonien espère encaisser 80 millions d’euros pour son jeune milieu de terrain, courtisé par Manchester United.

Et pour combler son départ, il ne fait aucun doute que Tyler Morton est considéré comme le plan de secours. Les bien nommés Eagles vont arriver à Lyon avec de gros moyens et la capacité de mettre plus de 20 millions d’euros sur la table laisse entendre The Athletic. Impossible pour l’OL de résister si cela devait se confirmer, ce qui permettrait de réaliser une belle opération financière en seulement un an.

La première mission des Lyonnais sera déjà de résister à un départ de Morton cet hiver. En effet, la DNCG va certainement mettre un énorme coup de pression à l’OL pour stopper le terrible déficit de la saison dernière, et les grosses ventes possibles ne sont pas si nombreuses que cela.