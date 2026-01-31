ICONSPORT_274374_0028
Yassir Zabiri

Rennes grille l'OM dans un dossier à 17 ME

OM31 janv. , 11:30
parHadrien Rivayrand
0
Dans les prochaines heures, le Stade Rennais devrait accueillir Yassir Zabiri. Un très joli coup réalisé au nez et à la barbe de… l’OM.
Cette fin de mercato hivernal est déjà passionnante en Ligue 1. Certains clubs français se livrent une véritable bataille pour attirer des joueurs de grand talent. Le Stade Rennais ne manque ni d’ambitions ni de moyens. Les Bretons étaient notamment à la recherche d’un nouvel avant-centre après la grosse vente de Kader Meïté du côté d’Al-Hilal. Et sauf rebondissement, le club rennais semble avoir trouvé son bonheur au Portugal, du côté de Famalicão. Selon Foot Mercato, Yassir Zabiri est en effet proche de devenir un nouveau joueur du Stade Rennais.

Rennes va faire un sacré coup avec Zabiri

Le média indique ces dernières heures que la formation bretonne a accéléré pour s’attacher les services du joueur de 20 ans, révélation de la dernière Coupe du monde U20. Si Rennes parvient à obtenir gain de cause dans ce dossier, il faudra néanmoins y mettre le prix. Famalicão réclamerait en effet environ 17 millions d’euros, un investissement conséquent pour un joueur encore très jeune. Zabiri a déjà pu échanger avec son compatriote Abdelhamid Aït Boudlal, qui a sans doute su le rassurer quant à une éventuelle arrivée en France.

Lire aussi

OM : Benatia sur le départ, il lâche Longoria !OM : Benatia sur le départ, il lâche Longoria !
À noter que l’OM suivait également Yassir Zabiri depuis un certain temps. Mais les Phocéens n’ont pas su concrétiser leur intérêt par le transfert du jeune international marocain. En cette fin de mercato, les Marseillais restent pourtant à la recherche d’un renfort offensif. Il faudra que Mehdi Benatia et Pablo Longoria parviennent à travailler main dans la main pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Or, l’entente entre les deux hommes ne serait plus aussi bonne qu’auparavant.
Les supporters et observateurs de l’OM n’en ont sans doute pas fini avec les inquiétudes, alors qu’un mois de janvier éprouvant s’achèvera par un déplacement au Paris FC ce samedi. Attention à une rencontre délicate pour les Phocéens.
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée

ICONSPORT_278237_0072
PSG

Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans

ICONSPORT_279966_0434
OM

OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME

ICONSPORT_267501_0469
Ligue 1

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

31 janv. , 16:02
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
31 janv. , 16:00
Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans
31 janv. , 15:20
OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME
31 janv. , 15:05
TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
31 janv. , 15:00
OL : Tout va trop bien, Fonseca n'aime pas ça
31 janv. , 14:30
PSG : Luis Enrique a une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier
31 janv. , 14:00
OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon
31 janv. , 13:40
Montanier et Horneland, l’ASSE a deux entraîneurs
31 janv. , 13:20
OM : Angel Gomes, la Ligue des Champions continue pour lui

Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

On retrouve le même vote que pour Satriano à peine un tier

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Franchement ce mercato d’hiver me plaît bien et si ont fait les 2+ le petit kamara du PSG ont sera pas mal du tout pour la fin de saison

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

il est temps de la retriate. tu nous as fait rever y a 30 ans, mais il faut savoir arreter.

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J’espère que le Paris fc va les enfoncer un peu plus

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Il touchait 8 millions , ce n'est pas pareil et justement c pour ça qu'il n'a pas besoin d'argent , mais de coupe du monde et donc de l'OL pas de la Juve ou autre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading