Rennes grille l'OM dans un dossier à 17 ME

Dans les prochaines heures, le Stade Rennais devrait accueillir Yassir Zabiri. Un très joli coup réalisé au nez et à la barbe de… l’OM.

oot Mercato, Yassir Zabiri est en effet proche de devenir un nouveau joueur du Stade Rennais. Cette fin de mercato hivernal est déjà passionnante en Ligue 1. Certains clubs français se livrent une véritable bataille pour attirer des joueurs de grand talent. Le Stade Rennais ne manque ni d’ambitions ni de moyens. Les Bretons étaient notamment à la recherche d’un nouvel avant-centre après la grosse vente de Kader Meïté du côté d’Al-Hilal. Et sauf rebondissement, le club rennais semble avoir trouvé son bonheur au Portugal, du côté de Famalicão. Selon F, Yassir Zabiri est en effet proche de devenir un nouveau joueur du Stade Rennais.

Rennes va faire un sacré coup avec Zabiri

Le média indique ces dernières heures que la formation bretonne a accéléré pour s’attacher les services du joueur de 20 ans, révélation de la dernière Coupe du monde U20. Si Rennes parvient à obtenir gain de cause dans ce dossier, il faudra néanmoins y mettre le prix. Famalicão réclamerait en effet environ 17 millions d’euros, un investissement conséquent pour un joueur encore très jeune. Zabiri a déjà pu échanger avec son compatriote Abdelhamid Aït Boudlal, qui a sans doute su le rassurer quant à une éventuelle arrivée en France.

À noter que l’ OM suivait également Yassir Zabiri depuis un certain temps. Mais les Phocéens n’ont pas su concrétiser leur intérêt par le transfert du jeune international marocain. En cette fin de mercato , les Marseillais restent pourtant à la recherche d’un renfort offensif. Il faudra que Mehdi Benatia et Pablo Longoria parviennent à travailler main dans la main pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Or, l’entente entre les deux hommes ne serait plus aussi bonne qu’auparavant.

Les supporters et observateurs de l’OM n’en ont sans doute pas fini avec les inquiétudes, alors qu’un mois de janvier éprouvant s’achèvera par un déplacement au Paris FC ce samedi. Attention à une rencontre délicate pour les Phocéens.