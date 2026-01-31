officiel mamadou sarr signe a chelsea jackpot pour strasbourg iconsport 259811 0368 394011

Chelsea prépare encore un sale coup à Strasbourg

RCSA31 janv. , 10:30
parHadrien Rivayrand
0
Chelsea souhaite de nouveau piocher du côté de Strasbourg en cette fin de mercato hivernal. Les Blues aimeraient notamment récupérer Mamadou Sarr, actuellement prêté en Alsace.
Strasbourg souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, mais le club semble avoir gagné en sérénité depuis le récent départ de Liam Rosenior à Chelsea. Ce dernier a fait couler beaucoup d’encre. L’Anglais n’aurait d’ailleurs pas l’intention de faire le moindre cadeau à son ancienne équipe et veut désormais récupérer un joueur dans les prochaines heures, en la personne de Mamadou Sarr. Le défenseur central est pourtant un élément très important de la formation alsacienne.

Chelsea avait un plan en tête, il tombe à l'eau ? 

Selon les informations de Fabrice Hawkins (RMC), Chelsea souhaite néanmoins tout faire pour rapatrier Sarr, actuellement prêté en Alsace. Un deuxième coup à la Liam Rosenior, qui passe mal du côté de Strasbourg. Le club français souhaite conserver le natif de Martigues et ne le laissera pas filer sans avoir trouvé un remplaçant.
À noter que Chelsea avait une solution à proposer à Strasbourg : l’idée était d’envoyer Aaron Anselmino en Alsace après avoir rompu son prêt à Dortmund. Mais l’Argentin n'est pas vraiment intéressé par une arrivée en Ligue 1, ce qui complique sérieusement les plans de Chelsea dans ce dossier.

Lire aussi

OM : Bakola s'en va, Strasbourg rafle la miseOM : Bakola s'en va, Strasbourg rafle la mise
Pour le moment, Mamadou Sarr reste donc un joueur de Strasbourg et n’est pas encore sur le point de quitter l’Alsace. Une situation de nature à rassurer les supporters et observateurs du club, agacés par certains choix récents de la direction strasbourgeoise. Le dossier reste toutefois à surveiller jusqu’à la fermeture du mercato.
En attendant, le Racing doit se concentrer sur l’essentiel : la préparation du prochain match de Ligue 1. Et le défi s’annonce de taille, puisque le RC Strasbourg recevra le Paris Saint-Germain ce dimanche soir à la Meinau dans une affiche toujours particulière à aborder.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283588_0140
OM

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato

ICONSPORT_280325_0194
Paris FC

Mercato : Une star italienne débarque à Paris

Fil Info

31 janv. , 11:00
OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré
31 janv. , 10:00
L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato
31 janv. , 9:40
Mercato : Une star italienne débarque à Paris
31 janv. , 9:30
SCO : Sidiki Chérif va signer à Fenerbahçe pour 25 millions d'euros
31 janv. , 9:20
OM : Mathys Tel à Marseille, contact établi
31 janv. , 9:00
L'ASSE fait le ménage, deux départs imminents
31 janv. , 8:40
Bouaddi au PSG, ça part dans tous les sens
31 janv. , 8:20
OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?

Derniers commentaires

L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato

Clairement. Même s'il y aurait de quoi!

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Vous êtes combien dans ta tête? ^^

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

On a qu'à faire comme avec Rachon. Il n'est payé que quand il joue et en fonction de ses performances ^^ Non mais vous êtes sérieux, sincèrement ?! Il touche 8 millions par MOIS. Et il diviserait son salaire par 40 (dans le meilleur des cas) pour revenir? Vous le prenez pour un compagnon d'Emmaus? Comment peut-on croire ne serait-ce qu'une seconde à une telle rumeur? Ça doit être l'effet Endrick, mais c'est juste incomparable. En tout cas, ça monte à la tête de certains apparemment.

OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?

Guezzal, à part jouer les super nanny, il ne sert à rien. Donc la question ne se pose même pas. Si Dallinga vient, il sera le dernier inscrit.

OM : Benatia sur le départ, il lâche Longoria !

La Trubintada n'a toujours pas cicatrisé 🤣🤣🐐🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading