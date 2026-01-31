Chelsea prépare encore un sale coup à Strasbourg

Chelsea souhaite de nouveau piocher du côté de Strasbourg en cette fin de mercato hivernal. Les Blues aimeraient notamment récupérer Mamadou Sarr, actuellement prêté en Alsace.

Strasbourg souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, mais le club semble avoir gagné en sérénité depuis le récent départ de Liam Rosenior à Chelsea. Ce dernier a fait couler beaucoup d’encre. L’Anglais n’aurait d’ailleurs pas l’intention de faire le moindre cadeau à son ancienne équipe et veut désormais récupérer un joueur dans les prochaines heures, en la personne de Mamadou Sarr. Le défenseur central est pourtant un élément très important de la formation alsacienne.

Chelsea avait un plan en tête, il tombe à l'eau ?

Selon les informations de Fabrice Hawkins (RMC), Chelsea souhaite néanmoins tout faire pour rapatrier Sarr, actuellement prêté en Alsace. Un deuxième coup à la Liam Rosenior, qui passe mal du côté de Strasbourg. Le club français souhaite conserver le natif de Martigues et ne le laissera pas filer sans avoir trouvé un remplaçant.

À noter que Chelsea avait une solution à proposer à Strasbourg : l’idée était d’envoyer Aaron Anselmino en Alsace après avoir rompu son prêt à Dortmund. Mais l’Argentin n'est pas vraiment intéressé par une arrivée en Ligue 1, ce qui complique sérieusement les plans de Chelsea dans ce dossier.

Pour le moment, Mamadou Sarr reste donc un joueur de Strasbourg et n’est pas encore sur le point de quitter l’Alsace. Une situation de nature à rassurer les supporters et observateurs du club, agacés par certains choix récents de la direction strasbourgeoise. Le dossier reste toutefois à surveiller jusqu’à la fermeture du mercato

En attendant, le Racing doit se concentrer sur l’essentiel : la préparation du prochain match de Ligue 1. Et le défi s’annonce de taille, puisque le RC Strasbourg recevra le Paris Saint-Germain ce dimanche soir à la Meinau dans une affiche toujours particulière à aborder.