Bellingham au PSG, l'idée folle d'Al-Khelaïfi !

PSG31 janv. , 12:00
parCorentin Facy
Décevant au Real Madrid après une première saison pourtant exceptionnelle, Jude Bellingham pourrait agiter le prochain mercato. Le PSG observe avec beaucoup d’attention la situation de la star anglaise.
Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club merengue et le Paris Saint-Germain ne sont pas les clubs les plus amis du monde. La presse espagnole n’hésite pourtant pas à les associer chaque jour ou presque sur fond de mercato. C’est notamment le cas en raison de l’intérêt très prononcé de la Casa Blanca pour Vitinha. Le milieu de terrain portugais est une cible du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival. Florentino Pérez rêve de le faire venir et une potentielle offre de 90 millions d’euros a été évoquée ces derniers jours.

Un intérêt du PSG pour Jude Bellingham

A en croire les informations d’El Nacional, une telle proposition ne suffira pas à convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lâcher le numéro 3 au Ballon d’Or. La valeur marchande de Vitinha est bien supérieure dans l’esprit des dirigeants du PSG. Néanmoins, la porte n’est pas complètement fermée pour l’ex-joueur du FC Porto, notamment si ce dernier venait à exprimer une envie de départ. El Nacional explique toutefois que pour convaincre le PSG de lâcher Vitinha, le Real Madrid va devoir sacrifier l’une de ses stars. Et pour cause, le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain pourrait réfléchir à un départ de son maître à jouer portugais, à la condition que Vinicius Junior ou Jude Bellingham soit inclus dans le deal.
Le Brésilien est suivi par le PSG de longue date, et son nom est régulièrement associé au club de la capitale française. En fin de contrat en juin 2027, il n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid malgré de nombreuses déclarations dans le sens d’un accord imminent. Son arrivée au Paris SG serait surprenant, la politique des stars étant terminée depuis plusieurs années, mais le fantasme de voir Vinicius au PSG ne laisse pas le Qatar indifférent.
Celui de voir Jude Bellingham sous les ordres de Luis Enrique non plus. L’Anglais a rarement été associé au champion d’Europe en titre et l’information peut donc étonner, mais Nasser Al-Khelaïfi en personne rêverait de voir l’ex-star du Borussia Dortmund au Paris SG. Son profil est jugé compatible avec les idées de jeu de Luis Enrique, et les Bleu et Rouge ont besoin de renfort au milieu de terrain. Bellingham pourrait surtout compenser directement un éventuel départ de Vitinha.
Reste à voir si le club de la Casa Blanca jugera judicieux de se séparer de son international anglais, très décevant cette saison mais qui avait brillé lors de sa première année en Espagne. Quoi qu’il en soit, chez les supporters du PSG, on imagine aisément que l’on préfèrera garder Vitinha plutôt que de recruter Bellingham, régulièrement critiqué par la presse espagnole pour sa mentalité pas toujours irréprochable.
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

On retrouve le même vote que pour Satriano à peine un tier

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Franchement ce mercato d’hiver me plaît bien et si ont fait les 2+ le petit kamara du PSG ont sera pas mal du tout pour la fin de saison

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

il est temps de la retriate. tu nous as fait rever y a 30 ans, mais il faut savoir arreter.

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J’espère que le Paris fc va les enfoncer un peu plus

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Il touchait 8 millions , ce n'est pas pareil et justement c pour ça qu'il n'a pas besoin d'argent , mais de coupe du monde et donc de l'OL pas de la Juve ou autre

