Bellingham au PSG, l'idée folle d'Al-Khelaïfi !

Décevant au Real Madrid après une première saison pourtant exceptionnelle, Jude Bellingham pourrait agiter le prochain mercato. Le PSG observe avec beaucoup d’attention la situation de la star anglaise.

Un intérêt du PSG pour Jude Bellingham

A en croire les informations d’El Nacional, une telle proposition ne suffira pas à convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lâcher le numéro 3 au Ballon d’Or. La valeur marchande de Vitinha est bien supérieure dans l’esprit des dirigeants du PSG. Néanmoins, la porte n’est pas complètement fermée pour l’ex-joueur du FC Porto, notamment si ce dernier venait à exprimer une envie de départ. El Nacional explique toutefois que pour convaincre le PSG de lâcher Vitinha, le Real Madrid va devoir sacrifier l’une de ses stars. Et pour cause, le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain pourrait réfléchir à un départ de son maître à jouer portugais, à la condition que Vinicius Junior ou Jude Bellingham soit inclus dans le deal.

Le Brésilien est suivi par le PSG de longue date, et son nom est régulièrement associé au club de la capitale française. En fin de contrat en juin 2027, il n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid malgré de nombreuses déclarations dans le sens d’un accord imminent. Son arrivée au Paris SG serait surprenant, la politique des stars étant terminée depuis plusieurs années, mais le fantasme de voir Vinicius au PSG ne laisse pas le Qatar indifférent.

Celui de voir Jude Bellingham sous les ordres de Luis Enrique non plus. L’Anglais a rarement été associé au champion d’Europe en titre et l’information peut donc étonner, mais Nasser Al-Khelaïfi en personne rêverait de voir l’ex-star du Borussia Dortmund au Paris SG. Son profil est jugé compatible avec les idées de jeu de Luis Enrique, et les Bleu et Rouge ont besoin de renfort au milieu de terrain. Bellingham pourrait surtout compenser directement un éventuel départ de Vitinha.

Reste à voir si le club de la Casa Blanca jugera judicieux de se séparer de son international anglais, très décevant cette saison mais qui avait brillé lors de sa première année en Espagne. Quoi qu’il en soit, chez les supporters du PSG, on imagine aisément que l’on préfèrera garder Vitinha plutôt que de recruter Bellingham, régulièrement critiqué par la presse espagnole pour sa mentalité pas toujours irréprochable.