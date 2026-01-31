OM : Angel Gomes, la Ligue des Champions continue pour lui

ICONSPORT_282660_0179
Ecarté par Roberto de Zerbi ces dernières semaines, Angel Gomes va quitter l'OM cet hiver. Le milieu anglais privilégie un retour en Premier League. Si la lanterne rouge Wolverhampton s'est positionnée, un projet plus ambitieux est disponible pour lui.
De gros coup de l'été à immense déception de la phase aller. Arrivé libre du LOSC, Angel Gomes est en situation d'échec à l'Olympique de Marseille. L'ancien milieu lillois avait été performant lors de la préparation estivale. Mais, ce fut une toute autre histoire en Ligue 1. Roberto de Zerbi l'a peu à peu mis de côté au fil des mois. L'arrivée récente de son compatriote Ethan Nwaneri pousse l'Anglais à s'en aller au mercato hivernal. Après plusieurs années passées en France, Angel Gomes veut retrouver son pays natal.

Angel Gomes vers Newcastle ?

Au départ, la piste la plus sérieuse était Wolverhampton. Derniers de Premier League avec seulement 8 points au compteur, les Wolves misent sur le milieu marseillais pour réaliser une incroyable remontée au classement. Mais, Angel Gomes peut obtenir bien mieux d'ici le 2 février et la fin du mercato. Selon le site Givemesport, Newcastle est entré dans la bataille pour récupérer le milieu de l'OM. Les Magpies discutent avec l'entourage de l'international anglais. Un transfert définitif n'est pas à exclure.
Le rebond serait formidable pour le joueur phocéen. Candidat à une convocation pour le Mondial 2026 avec l'Angleterre, Gomes aurait la possibilité de jouer la Ligue des champions avec Newcastle. Le 9e de Premier League affrontera Qarabag en barrages le mois prochain. Un beau parcours européen est possible pour taper dans l'œil de Thomas Tuchel. Ce serait aussi une revanche incroyable sur Marseille, éliminé de la C1 au cours de la semaine écoulée.

Newcastle devra cependant composer avec une concurrence fournie dans ce dossier puisque Sunderland, Brighton, Everton ou encore Fulham suivent de près le milieu de terrain.
