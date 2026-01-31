ICONSPORT_278593_0216 (2)

OM : Benatia propose un incroyable échange pour Abdelli

Les discussions ont repris entre l’OM et Angers pour Himad Abdelli. Le club phocéen a même proposé un échange inattendu au SCO pour faire baisser le prix de l’international algérien.
D’accord avec l’Olympique de Marseille depuis le début du mois de janvier, Himad Abdelli attend avec impatience que son transfert se finalise. L’international algérien a très tôt fait savoir à toutes les parties concernées qu’il privilégiait une arrivée à Marseille dès cet hiver plutôt que d’attendre l’été prochain pour débarquer en tant que joueur libre. L’OM a néanmoins accéléré sur d’autres dossiers ces dernières semaines en faisant notamment venir Ethan Nwaneri ainsi que Quinten Timber.
Le transfert d’Himad Abdelli n’est toutefois pas définitivement tombé à l’eau puisque Mohamed Toubache-Ter nous apprend que les discussions ont repris entre Marseille et Angers pour tenter de trouver un accord. L’insider révèle même que l’OM a proposé d’inclure Faris Moumbagna, actuellement en prêt à Cremonese, dans le deal.
« Marseille propose de rapatrier Faris Moumbagna afin de le prêter à Angers. Refus d’Angers, pas intéressé. Les discussions pour s’attacher les services d’Himad Abdelli sont très constructives. Marseille se rapproche des exigences d’Angers » a publié l’insider sur X. Des informations confirmées par FootMercato, qui écrit que les négociations ont repris de manière intensives entre les deux clubs. Après les signatures de Nwaneri et de Timber, Abdelli est « la priorité » du club phocéen en cette fin de mercato.

Angers pas intéressé par Moumbagna

Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent absolument faire venir le milieu de terrain algérien de 26 ans, dont le profil de créateur au poste de numéro 10 manque au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Les deux clubs se sont fortement rapprochés et il ne serait pas donc pas étonnant qu’un accord total soit trouvé dans les heures à venir. Un dénouement attendu avec impatience par le quart de finaliste de la CAN 2025 avec les Fennecs, lequel ne joue plus depuis plusieurs semaines dans l’attente que son transfert se finalise.
0
