OM : Benatia propose un incroyable échange pour Abdelli

On retrouve le même vote que pour Satriano à peine un tier
Franchement ce mercato d’hiver me plaît bien et si ont fait les 2+ le petit kamara du PSG ont sera pas mal du tout pour la fin de saison
il est temps de la retriate. tu nous as fait rever y a 30 ans, mais il faut savoir arreter.
J’espère que le Paris fc va les enfoncer un peu plus
Il touchait 8 millions , ce n'est pas pareil et justement c pour ça qu'il n'a pas besoin d'argent , mais de coupe du monde et donc de l'OL pas de la Juve ou autre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
🚨🔵⚪️🇩🇿 #Ligue1 | ❗️Les discussions ont repris entre l'OM et Angers pour Himad Abdelli 🔐 Les deux clubs espérent trouver un accord avant la fermeture du mercato 🔐 Comme révélé en exclu sur @footmercato , Himad Abdelli a déjà donné son accord a l'OM Avec @sebnonda