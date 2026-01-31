Noham Kamara à l'OL, ça sent très bon

Annoncé au Bayer Leverkusen ces dernières heures, Noham Kamara n’est finalement pas en négociations avec le club allemand. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui courtise le défenseur du PSG.

Après avoir recruté Endrick et Noah Nartey et en attendant peut-être un avant-centre dans les jours à venir, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas fait une croix sur la signature d’un défenseur central d’ici au 2 février. Un renfort à ce poste pourrait être d’autant plus urgent si Ruben Kluivert venait à partir , comme cela est évoqué depuis vendredi. Les dirigeants rhodaniens ont déjà identifié le potentiel successeur du Néerlandais en la personne de Noham Kamara.

Leverkusen pas intéressé par Kamara

Sous contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, le défenseur parisien est peu utilisé par Luis Enrique et voit un départ d’un bon oeil. L’Olympique Lyonnais a toutes ses chances dans ce dossier car selon les informations de Florian Plettenberg, il n’y a rien entre le Bayer Leverkusen et Noham Kamara, contrairement à ce qui a été annoncé en Allemagne ces dernières heures. « Les informations selon lesquelles le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain seraient en négociations concernant Noham Kamara sont totalement infondées » écrit le journaliste de Sky Sports sur X avant de poursuivre.

« Il n'y a aucune négociation. Leverkusen ne recrutera pas Kamara. Cependant, ce jeune défenseur central talentueux de 19 ans est à suivre de près jusqu'à la fin du mercato, car le PSG serait prêt à le laisser partir en cas d'offre intéressante, et de nombreuses demandes de renseignements ont déjà été formulées » peut-on lire. peut-on lire.

La question est maintenant de savoir si l’Olympique Lyonnais aura l’envie et les moyens de se positionner concrètement sur Noham Kamara pour un potentiel transfert d’ici la fin du mercato le 2 février prochain. Le dossier du défenseur du Paris SG pourrait être étroitement lié à celui de Ruben Kluivert, très courtisé à Lyon après ses bonnes performances en décembre et en janvier lorsque l’ex-défenseur de Casa Pia a été sollicité pour compenser les départs de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté à la CAN.