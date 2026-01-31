ICONSPORT_259253_0473 (1)

Noham Kamara à l'OL, ça sent très bon

OL31 janv. , 12:40
parCorentin Facy
0
Annoncé au Bayer Leverkusen ces dernières heures, Noham Kamara n’est finalement pas en négociations avec le club allemand. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui courtise le défenseur du PSG.
Après avoir recruté Endrick et Noah Nartey et en attendant peut-être un avant-centre dans les jours à venir, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas fait une croix sur la signature d’un défenseur central d’ici au 2 février. Un renfort à ce poste pourrait être d’autant plus urgent si Ruben Kluivert venait à partir, comme cela est évoqué depuis vendredi. Les dirigeants rhodaniens ont déjà identifié le potentiel successeur du Néerlandais en la personne de Noham Kamara.

Leverkusen pas intéressé par Kamara

Sous contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, le défenseur parisien est peu utilisé par Luis Enrique et voit un départ d’un bon oeil. L’Olympique Lyonnais a toutes ses chances dans ce dossier car selon les informations de Florian Plettenberg, il n’y a rien entre le Bayer Leverkusen et Noham Kamara, contrairement à ce qui a été annoncé en Allemagne ces dernières heures. « Les informations selon lesquelles le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain seraient en négociations concernant Noham Kamara sont totalement infondées » écrit le journaliste de Sky Sports sur X avant de poursuivre.
« Il n'y a aucune négociation. Leverkusen ne recrutera pas Kamara. Cependant, ce jeune défenseur central talentueux de 19 ans est à suivre de près jusqu'à la fin du mercato, car le PSG serait prêt à le laisser partir en cas d'offre intéressante, et de nombreuses demandes de renseignements ont déjà été formulées » peut-on lire.
La question est maintenant de savoir si l’Olympique Lyonnais aura l’envie et les moyens de se positionner concrètement sur Noham Kamara pour un potentiel transfert d’ici la fin du mercato le 2 février prochain. Le dossier du défenseur du Paris SG pourrait être étroitement lié à celui de Ruben Kluivert, très courtisé à Lyon après ses bonnes performances en décembre et en janvier lorsque l’ex-défenseur de Casa Pia a été sollicité pour compenser les départs de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté à la CAN.

Lire aussi

OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?OL : Une recrue hivernale déjà écartée ?
Surprise à l’OL, Kluivert sur le départSurprise à l’OL, Kluivert sur le départ
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée

ICONSPORT_278237_0072
PSG

Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans

ICONSPORT_279966_0434
OM

OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME

ICONSPORT_267501_0469
Ligue 1

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

31 janv. , 16:02
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
31 janv. , 16:00
Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans
31 janv. , 15:20
OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME
31 janv. , 15:05
TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
31 janv. , 15:00
OL : Tout va trop bien, Fonseca n'aime pas ça
31 janv. , 14:30
PSG : Luis Enrique a une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier
31 janv. , 14:00
OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon
31 janv. , 13:40
Montanier et Horneland, l’ASSE a deux entraîneurs
31 janv. , 13:20
OM : Angel Gomes, la Ligue des Champions continue pour lui

Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

On retrouve le même vote que pour Satriano à peine un tier

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Franchement ce mercato d’hiver me plaît bien et si ont fait les 2+ le petit kamara du PSG ont sera pas mal du tout pour la fin de saison

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

il est temps de la retriate. tu nous as fait rever y a 30 ans, mais il faut savoir arreter.

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J’espère que le Paris fc va les enfoncer un peu plus

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Il touchait 8 millions , ce n'est pas pareil et justement c pour ça qu'il n'a pas besoin d'argent , mais de coupe du monde et donc de l'OL pas de la Juve ou autre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading