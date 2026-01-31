ICONSPORT_283588_0140
Roberto de Zerbi

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

OM31 janv. , 11:00
parMehdi Lunay
Après la débâcle marseillaise à Bruges mercredi soir, Roberto de Zerbi est resté en poste malgré les rumeurs d'une possible démission. Face à la presse ce vendredi, l'Italien s'est voulu rassurant sur son avenir à l'OM. Mais, Jean-Michel Larqué n'est pas dupe.
Après une dernière étape européenne catastrophique pour l'OM en Belgique, le terminus était tout proche pour Roberto de Zerbi. Le lendemain du match de Bruges, certains médias ont rapporté une volonté de démissionner de la part de l'Italien. Son absence lors de la séance d'entraînement du jeudi semblait confirmer ce scénario. Tout s'est calmé dans la soirée puis ce vendredi avec la présence du technicien aux séances et en conférence de presse. A la veille du match au Paris FC, De Zerbi a écarté tout départ avant la fin de la saison.

Un gros chèque retient De Zerbi à l'OM

De quoi calmer la tempête autour du club phocéen et remobiliser les joueurs avant un match capital dans la course au podium. Néanmoins, les explications de l'Italien n'ont pas convaincu Jean-Michel Larqué. Dans l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien consultant star de TF1 a révélé la raison pour laquelle l'entraîneur ne veut pas quitter Marseille de sitôt. Il ne s'agit nullement de finir sa mission et de soutenir le projet phocéen. C'est juste une affaire de gros sous.
« Je crois qu’il a fait cette conférence (de presse) pour une seule raison c’est parce que son départ coûterait trop cher. […] Je répète, il est là pour une seule raison : lui et son armée mexicaine puisqu’ils doivent être une quinzaine dans le staff (en fait 9), ça coûte trop cher pour les virer », a lâché Jean-Michel Larqué sur l'antenne de RMC. Si tel est le cas, Pablo Longoria ne va pas se précipiter non plus pour changer d'entraîneur. Cela serait d'autant plus dommage que l'OM est encore dans le coup en Ligue 1 (3e) et en coupe de France.
