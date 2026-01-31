OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

Clairement. Même s'il y aurait de quoi!
Vous êtes combien dans ta tête? ^^
On a qu'à faire comme avec Rachon. Il n'est payé que quand il joue et en fonction de ses performances ^^ Non mais vous êtes sérieux, sincèrement ?! Il touche 8 millions par MOIS. Et il diviserait son salaire par 40 (dans le meilleur des cas) pour revenir? Vous le prenez pour un compagnon d'Emmaus? Comment peut-on croire ne serait-ce qu'une seconde à une telle rumeur? Ça doit être l'effet Endrick, mais c'est juste incomparable. En tout cas, ça monte à la tête de certains apparemment.
Guezzal, à part jouer les super nanny, il ne sert à rien. Donc la question ne se pose même pas. Si Dallinga vient, il sera le dernier inscrit.
La Trubintada n'a toujours pas cicatrisé 🤣🤣🐐🐐🐐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Jean-Michel Larqué sur l'OM : "Si De Zerbi est encore là, c'est parce son départ coûterait trop cher. La campagne européenne de De Zerbi, c'est un acteur de Serie B qui voudrait être James Bond, mais qui n'en n'a pas les épaules."