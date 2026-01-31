200 ME pour un crack du Barça, le PSG n'y est pour rien

Le PSG a quelques gros noms en tête sur le marché des transferts pour les mois à venir. Pedri est un profil très apprécié dans la capitale, même si le milieu de terrain espagnol ne devrait pas rejoindre les champions d’Europe.

Le Paris Saint-Germain a changé de politique il y a quelques mois sous les ordres de Luis Enrique. L’Espagnol souhaite recruter des joueurs jeunes, en parfaite adéquation avec ses principes de jeu et motivés à l’idée de signer au PSG . De plus, l’objectif n’est pas de dépenser au-delà du raisonnable. C’est pourquoi un joueur comme Pedri aura du mal à rejoindre la capitale française dans le futur. Mais tous les clubs européens n’ont pas forcément la même vision. C’est notamment le cas de Manchester City.

Pedri, le Barça ne se laissera pas faire

Selon les informations de Fichajes, les Skyblues ont récemment soumis une offre de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour s’attacher les services de Pedri. Pep Guardiola tient absolument à recruter l’Espagnol afin de construire son milieu de terrain autour de lui, d’autant que Bernardo Silva quittera Manchester City en fin de saison et devra être remplacé.

À Barcelone, malgré l’offre XXL, on ne souhaite pas voir Pedri partir et encore moins rejoindre un rival européen. Hansi Flick veut que le génie catalan reste longtemps dans son équipe. Pour l’entraîneur allemand, le milieu de terrain de 23 ans est le moteur principal d’un projet visant à retrouver le trône en Europe.

