ICONSPORT_279524_0120
Pedri

200 ME pour un crack du Barça, le PSG n'y est pour rien

Mercato31 janv. , 13:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG a quelques gros noms en tête sur le marché des transferts pour les mois à venir. Pedri est un profil très apprécié dans la capitale, même si le milieu de terrain espagnol ne devrait pas rejoindre les champions d’Europe.
Le Paris Saint-Germain a changé de politique il y a quelques mois sous les ordres de Luis Enrique. L’Espagnol souhaite recruter des joueurs jeunes, en parfaite adéquation avec ses principes de jeu et motivés à l’idée de signer au PSG. De plus, l’objectif n’est pas de dépenser au-delà du raisonnable. C’est pourquoi un joueur comme Pedri aura du mal à rejoindre la capitale française dans le futur. Mais tous les clubs européens n’ont pas forcément la même vision. C’est notamment le cas de Manchester City.

Pedri, le Barça ne se laissera pas faire 

Selon les informations de Fichajes, les Skyblues ont récemment soumis une offre de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour s’attacher les services de Pedri. Pep Guardiola tient absolument à recruter l’Espagnol afin de construire son milieu de terrain autour de lui, d’autant que Bernardo Silva quittera Manchester City en fin de saison et devra être remplacé.
À Barcelone, malgré l’offre XXL, on ne souhaite pas voir Pedri partir et encore moins rejoindre un rival européen. Hansi Flick veut que le génie catalan reste longtemps dans son équipe. Pour l’entraîneur allemand, le milieu de terrain de 23 ans est le moteur principal d’un projet visant à retrouver le trône en Europe.

Lire aussi

Liga : Le Barça reprend la tête au Real MadridLiga : Le Barça reprend la tête au Real Madrid
Pour rappel, Pedri dispose actuellement d’une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. Sans accord avec le Barça, il sera donc impossible de le voir quitter la Catalogne. Manchester City devra revoir ses plans s’il souhaite s’attacher les services d’une autre pépite. On sait que Vitinha est également dans le viseur. Mais, comme pour Pedri, le PSG ne laissera pas partir le récent troisième du Ballon d’Or.
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée

ICONSPORT_278237_0072
PSG

Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans

ICONSPORT_279966_0434
OM

OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME

ICONSPORT_267501_0469
Ligue 1

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

31 janv. , 16:02
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
31 janv. , 16:00
Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans
31 janv. , 15:20
OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME
31 janv. , 15:05
TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
31 janv. , 15:00
OL : Tout va trop bien, Fonseca n'aime pas ça
31 janv. , 14:30
PSG : Luis Enrique a une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier
31 janv. , 14:00
OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon
31 janv. , 13:40
Montanier et Horneland, l’ASSE a deux entraîneurs
31 janv. , 13:20
OM : Angel Gomes, la Ligue des Champions continue pour lui

Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

On retrouve le même vote que pour Satriano à peine un tier

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Franchement ce mercato d’hiver me plaît bien et si ont fait les 2+ le petit kamara du PSG ont sera pas mal du tout pour la fin de saison

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

il est temps de la retriate. tu nous as fait rever y a 30 ans, mais il faut savoir arreter.

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J’espère que le Paris fc va les enfoncer un peu plus

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Il touchait 8 millions , ce n'est pas pareil et justement c pour ça qu'il n'a pas besoin d'argent , mais de coupe du monde et donc de l'OL pas de la Juve ou autre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading