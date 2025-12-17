ICONSPORT_255025_0279 (3)

Ces trois renforts boostent l'ambition de l'OL

OL17 déc. , 19:40
parCorentin Facy
L’OL a réalisé une première partie de saison bluffante en se classant 1er en Europa League et 5e en Ligue 1. Un vrai miracle au vu de l’effectif restreint à la disposition de Paulo Fonseca, qui va pouvoir profiter de trois renforts susceptibles de tout changer après Noël.
Au moment d’analyser la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais, un sentiment se dégage à l’unanimité ou presque. Paulo Fonseca a réussi à tirer le meilleur d’un effectif pourtant limité, décimé par un mercato terrible l’été dernier avec les départs de cadres tels que Cherki, Mikautadze ou encore Lacazette. Pour ne rien arranger, l’entraîneur portugais a été contraint de composer avec deux blessures très handicapantes dans le secteur offensif, celles de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah. Fort heureusement, les deux ailiers de l’OL seront de retour début 2026.
Deux renforts susceptibles de tout changer selon Nicolas Puydebois, qui se réjouit à l’idée de revoir Fofana et Nuamah et qui espère que les deux hommes brilleront au côté d’un troisième renfort : Endrick. « On pourrait être mieux classés et avoir plus de points, mais ce serait un véritable trompe l’oeil. On se gargariserait d’être 2e ou 3e si on avait réussi à mieux résister lors de certains matchs. Mais on se verrait beaucoup trop beau par rapport à l’effectif que l’on a, pas rapport à la qualité du jeu proposé. C’est formidable que l’OL soit 5e, si on était bien plus haut, on irait vers une grosse désillusion. Le moment charnière ce sera février-mars, quand il y aura les terrains gras, la fatigue… » a d'abord analysé l'ex-gardien de l'OL avant de poursuivre. 

Le trio Nuamah - Fofana - Endrick fait saliver l'OL

« Si on continue de jouer l’Europa League, la Coupe de France et la Ligue 1, on va enchaîner beaucoup de matchs et ce moment-là peut devenir compliqué pour l’OL. Qui on va faire venir cet hiver ? On ne fait pas des analyses sur des « si », avec l’effectif actuel, c’est déjà bien d’être 5e. Avec les retours de Fofana et Nuamah, si on a un attaquant supplémentaire cet hiver, pourquoi pas viser plus haut mais pour l’instant ils ne sont pas là » a analysé le consultant du site Olympique et Lyonnais dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’. Les supporters rhodaniens sont tout aussi impatients de voir si leur équipe sera encore plus redoutable, ce que l’on peut légitimement imaginer avec des joueurs tels que Endrick, Fofana et Nuamah pour sublimer le collectif mis en place par Paulo Fonseca.

