Endrick

L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick

OL17 déc. , 8:20
parClaude Dautel
5
Endrick sera bien un joueur de l'OL le 1er janvier confirme ce mercredi le très sérieux média espagnol El Mundo. Lyon a accepté de valider la demande bien précise de l'avant-centre du Real Madrid.
Pour la deuxième partie de saison, la Ligue 1 comptera dans ses rangs un joueur brésilien de plus, et qui plus est un prodige du Real Madrid. Ce joueur, c'est Endrick, et c'est à l'Olympique Lyonnais qu'il évoluera. Au Brésil, la réputation de l'OL n'est plus à faire, le club rhodanien ayant permis à de nombreux joueurs brésiliens de se révéler au regard du monde. Quand le jeune avant-centre des Merengue a appris que Lyon le voulait, il n'a pas hésité à demander à ses agents d'entamer les négociations. Mais, Endrick est très clair, s'il vient en Ligue 1, c'est pour s'assurer une place dans la Seleçao lors du Mondial 2026. Pour cela, il doit avoir la certitude de jouer, quelles que soient les conditions.

Endrick n'a qu'une obsession en signant à l'OL

Il ne faut pas s'y méprendre, Endrick n'a pas l'intention de s'éterniser à l'Olympique Lyonnais. Abraham P. Romero, journaliste d'El Mundo, le confirme, le joueur de 19 ans signe pour avoir du temps de jeu et c'est cet aspect des choses qui a ralenti les dernières négociations. Mais, selon notre confrère espagnol, les deux partis ont désormais abouti à un accord. Paulo Fonseca devra faire jouer Endrick tant qu'il le pourra, ce dernier étant obsédé par l'idée de convaincre Carlo Ancelotti de le retenir dans son équipe pour la prochaine Coupe du Monde. Une obsession qui l'a poussé à s'assurer coûte que coûte qu'il sera titulaire sans aucun débat possible.

Pour l'instant, Endrick compte seulement 14 sélections, et il a totalement disparu de la Seleçao depuis ses trois minutes jouées contre l'Argentine en mars dernier. Il n'a donc pas encore eu l'occasion de discuter avec l'entraîneur italien de l'équipe du Brésil. Mais pour convaincre Carlo Ancelotti, Endrick a besoin d'abord d'avoir plus de temps de jeu qu'au Real Madrid, ce qui sera facile puisqu'il n'a disputé que 24 minutes cette saison. Puis il devra montrer avec l'Olympique Lyonnais qu'il n'a pas perdu ses qualités. Celles qui ont incité le Real Madrid à débourser 47,5 millions d'euros l'an dernier pour le faire venir de Palmeiras. Si ces deux conditions sont remplies, Endrick aura réussi son pari, et l'OL aura fait un coup totalement génial.
