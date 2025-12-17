Un joueur historique de l'OL décède à 82 ans

Défenseur de l’OL entre 1966 et 1976, Bernard Lhomme, qui n’a connu que le club rhodanien dans sa carrière, est décédé à l’âge de 82 ans.

Le compte @OL_HISTOIRE a révélé cette triste nouvelle sur X ce mercredi soir. « Nous devons vous annoncer, avec sa famille et une très grande tristesse, le décès de Bernard "Pépé" LHOMME, à l'âge de 82 ans. Pépé n'a eu qu’un club, l’OL : 295 matchs (1966/1976), 16ème joueur le + fidèle du club depuis 1950, vainqueur de la Coupe de France 1973. Hommage à suivre » a publié le compte pro-OL sur les réseaux sociaux.