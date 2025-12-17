Un joueur historique de l'OL décède à 82 ans

Non du coup loupé
Ni l un ni l'autre, je suis neutre comme la Suisse
Combien de clubs européens ont fait le sextuplé ? La bise
Exact mais c’est le faible niveau du Pgégé ce soir qui leur a donné l’espoir … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Je crache, je chie et je pisse sur Flamengo, leur comportement, leur façon de jouer c'est tout ce que je vomis dans le foot, pas étonnant que les marseillais se reconnaissent en eux... qui se ressemble s'assemble... c'est minable
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Carnet noir. Ns devons vs annoncer, avec sa famille et 1 très grande tristesse, le décès de Bernard "Pépé" LHOMME, à l'âge de 82 ans. Pépé n'a eu qu'1 club, @OL -295 matchs (1966/1976), -16ème joueur le + fidèle du club depuis 1950, -Vainqueur CDF 1973. Hommage à suivre