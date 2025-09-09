Martin Satriano

OL : Le salaire de Satriano pointé du doigt

OL09 sept. , 15:00
parCorentin Facy
Dans l’urgence pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal en fin de mercato, l’OL a misé sur Martin Satriano. Un départ que Lens ne pleure pas en raison de son imposant salaire.
En dépit de fortes restrictions financières, l’Olympique Lyonnais s’est plutôt bien débrouillé lors de ce mercato estival. Le club rhodanien a utilisé sa cellule de recrutement pour réaliser de belles affaires à moindre coût, comme avec Tyler Morton ou encore avec Pavel Sulc. Un dossier reste néanmoins en travers de la gorge des supporters lyonnais. En toute fin de mercato, l’OL a vendu Georges Mikautadze à Villarreal pour plus de 30 millions d’euros bonus inclus.
Un départ nécessaire sur le plan financier, mais au-delà de la perte du Géorgien, c’est la manière dont il a été remplacé qui fait débat. Matthieu Louis-Jean s’est contenté de Martin Satriano, prêté avec obligation d’achat par le RC Lens. Une arrivée qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters lyonnais mais qui fait en revanche le bonheur du RC Lens.

Satriano, un trop gros salaire pour Lens

Dans La Voix du Nord, le directeur sportif artésien Jean-Louis Lecca a clairement expliqué qu’au vu de son salaire et de son rendement, l’ex-buteur de l’Inter et de Brest n’était plus le bienvenu chez les Sang et Or. « Quand on regarde l’effectif, il y a une hiérarchie à n’importe quel poste. Il faut que nos plus gros salaires soient numéro 1. Ce n’était pas la vision du coach, ni la mienne, même si Martin est un bon attaquant, qu’il soit le titulaire. A Lens, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur qui n’est pas numéro 1 au poste en ayant ces émoluments-là » a expliqué Jean-Louis Lecca.

Lire aussi

L'OL proche de signer un joker surpriseL'OL proche de signer un joker surprise
Autrement dit, Martin Satriano avait un salaire bien trop élevé au RC Lens pour chauffer le banc, mais n’a pas non plus réussi à convaincre Pierre Sage d’en faire un titulaire. Lens se félicite par conséquent du départ de l’Uruguayen vers l’OL. Un discours qui ne rassurera pas les supporters lyonnais, bien que ces derniers espèrent que l’ancien joueur de Brest retrouvera le niveau qui avait été le sien lors de la saison 2023-2024 en Bretagne.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

