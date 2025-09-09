OL : Le salaire de Satriano pointé du doigt

Dans l’urgence pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal en fin de mercato, l’OL a misé sur Martin Satriano. Un départ que Lens ne pleure pas en raison de son imposant salaire.

En dépit de fortes restrictions financières, l’Olympique Lyonnais s’est plutôt bien débrouillé lors de ce mercato estival. Le club rhodanien a utilisé sa cellule de recrutement pour réaliser de belles affaires à moindre coût, comme avec Tyler Morton ou encore avec Pavel Sulc. Un dossier reste néanmoins en travers de la gorge des supporters lyonnais. En toute fin de mercato, l’OL a vendu Georges Mikautadze à Villarreal pour plus de 30 millions d’euros bonus inclus.

Un départ nécessaire sur le plan financier, mais au-delà de la perte du Géorgien, c’est la manière dont il a été remplacé qui fait débat. Matthieu Louis-Jean s’est contenté de Martin Satriano, prêté avec obligation d’achat par le RC Lens. Une arrivée qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters lyonnais mais qui fait en revanche le bonheur du RC Lens.

Satriano, un trop gros salaire pour Lens

Dans La Voix du Nord, le directeur sportif artésien Jean-Louis Lecca a clairement expliqué qu’au vu de son salaire et de son rendement, l’ex-buteur de l’Inter et de Brest n’était plus le bienvenu chez les Sang et Or. « Quand on regarde l’effectif, il y a une hiérarchie à n’importe quel poste. Il faut que nos plus gros salaires soient numéro 1. Ce n’était pas la vision du coach, ni la mienne, même si Martin est un bon attaquant, qu’il soit le titulaire. A Lens, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur qui n’est pas numéro 1 au poste en ayant ces émoluments-là » a expliqué Jean-Louis Lecca.

Autrement dit, Martin Satriano avait un salaire bien trop élevé au RC Lens pour chauffer le banc, mais n’a pas non plus réussi à convaincre Pierre Sage d’en faire un titulaire. Lens se félicite par conséquent du départ de l’Uruguayen vers l’OL. Un discours qui ne rassurera pas les supporters lyonnais, bien que ces derniers espèrent que l’ancien joueur de Brest retrouvera le niveau qui avait été le sien lors de la saison 2023-2024 en Bretagne.