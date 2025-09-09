L'OL proche de signer un joker surprise

Paulo Fonseca
Une semaine après la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais va retrouver ce week-end le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement compliqué à Rennes. D'ici là, l'OL cherche toujours un joker, mais peut-être pas là où on l'attend. 
Après le départ de Georges Mikautadze, et même si Martin Satriano a rejoint l'OL, les supoporters lyonnais attendent éventuellement le recrutement d'un attaquant supplémentaire. Pour l'instant, la cellule recrutement de Lyon travaille discrètement et rien ne filtre des recherches éventuellement en cours. Mais, ce mardi, Le Progrès révèle que Matthieu Louis-Jean et son équipe seraient en quête d'un défenseur supplémentaire. Car même si l'Olympique Lyonnais peut se targuer de ne pas avoir encaissé un seul but après trois matchs de Ligue 1, ce que même le PSG n'a pas réussi à faire, le club de Michele Kang manque d'un défenseur pouvant être utilisé à différents postes. Et le quotidien régional affirme que cela devrait inciter l'OL à se bouger afin de  donner à Paulo Fonseca un choix supplémentaire en vue d'une saison qui va être extrêmement longue.

L'OL va s'offrir un défenseur en plus ?

Pour Le Progrès, il ne fait aucun doute que l'Olympique Lyonnais va tout faire pour combler cette petite lacune et donner un peu de profondeur au banc rhodanien dans le secteur défensif.  « L’expérience des cadres titulaires tranche avec la relative inexpérience des « doublures ». La perspective de la CAN pour laquelle Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont qualifiés avec le Sénégal et l’Angola, est aussi une échéance à anticiper. L’option de recruter un défenseur libre ou un joker, reste encore envisageable pour l’OL, si besoin », explique notre confrère. Il est vrai que même si l'on sait désormais que ce n'est pas sérieux, la blessure de Niakhaté avec sa sélection a donné des sueurs froides aux dirigeants de l'OL. Pour cela l'Olympique Lyonnais peut s'offrir un joker ou un joueur libre, ce qui est nettement plus facile pour un défenseur que  pour un un buteur à cet instant de la saison.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

